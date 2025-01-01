Альтернативи - Guideline

Betterment
betterment.com
Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest — платформа для управління планами 401(k), що спрощує адміністрування пенсійних виплат для малих та середніх бізнесів.
Tantify
tantify.com
Tantify - це додаток для віртуальної постановки та 3D-рендерингу, що допомагає фахівцям з нерухомості покращити візуальне представлення властивостей.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell - це цифрова платформа для адміністрування пенсійних планів і вигод на робочому місці, що сприяє управлінню заощадженнями для працівників і роботодавців.
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