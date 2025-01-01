Альтернативи - GrowthMentor

BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Valence
valence.co
Valence - це платформа для менеджерів, яка сприяє здоров'ю команди, з'єднанню та продуктивності, надаючи інструменти для моніторингу та покращення роботи команди.
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor - це платформа для онлайн-наставництва, що з'єднує наставників та тих, хто шукає підтримку, надаючи структуровану підтримку і поради.
Torch
torch.io
Torch — це платформа для розвитку людей, команд та організацій, яка забезпечує програми коучингу та менторства для покращення продуктивності.
Qooper
qooper.io
Qooper - платформа для управління наставництвом та навчанням в організаціях, що оптимізує парування наставників та навчальні програми.
Bravely
workbravely.com
Bravely – це платформа для навчання, яка пропонує коучінг, мікро-навчання та ресурси для розвитку навичок, добробуту й підтримки співробітників на роботі.
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop - це платформа, що надає можливості для наставництва, обміну знаннями та професійного розвитку через спілкування та структурування взаємодій.
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach - цифрова платформа для тренерів, консультантів та терапевтів, яка спрощує управління клієнтами, планування, виставлення рахунків та відстеження прогресу.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub - платформа для розвитку талантів, що забезпечує персоналізовані тренінги з сертифікованими тренерами у різних галузях та мовах.
Mentornity
mentornity.com
Mentornity - платформа для управління програмами наставництва, що дозволяє з'єднувати наставників і учнів та відстежувати їх прогрес.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching — платформа для професійного коучингу, що надає персоналізовані сесії для покращення розвитку працівників і підтримує організації в навчанні.
Mentoring Complete
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete є платформою для створення менторських програм з автоматичним підбором учасників та навчанням для менеджерів, менторів і менті.
PushFar
pushfar.com
PushFar - платформа для наставництва, що забезпечує реєстрацію наставників та підопічних, управління взаємодіями та досягнення наставницьких цілей.
Mentorink
mentorink.com
Mentorink - платформа для наставництва, що використовує штучний інтелект для персоналізації підтримки та навчання, доступна для багатьох користувачів одночасно.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace - платформа для розвитку навичок з експертами, що забезпечує індивідуальне навчання та вимірює вплив на бізнес-показники.
Mentessa
mentessa.com
Mentessa - платформа для спільного навчання, що допомагає співробітникам співпрацювати, ділитися знаннями та інтегрувати нових працівників у команду.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman — це платформа для особистого та професійного розвитку, що пропонує індивідуальні тренерські сесії та підтримку у досягненні цілей.
Insala
insala.com
Insala – всебічне рішення для наставництва, що включає консультування, навчання та програмне забезпечення для підтримки учасників у різних сферах.
Together Software
togetherplatform.com
Together Software — платформа для наставництва, що допомагає компаніям з 500+ співробітниками організувати програми наставництва та відстежувати їхні результати.
© 2025 WebCatalog, Inc.