Альтернативи - GrowthMentor

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.

Valence

Valence

valence.co

Valence - це платформа для менеджерів, яка сприяє здоров'ю команди, з'єднанню та продуктивності, надаючи інструменти для моніторингу та покращення роботи команди.

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor - це платформа для онлайн-наставництва, що з'єднує наставників та тих, хто шукає підтримку, надаючи структуровану підтримку і поради.

Torch

Torch

torch.io

Torch — це платформа для розвитку людей, команд та організацій, яка забезпечує програми коучингу та менторства для покращення продуктивності.

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper - платформа для управління наставництвом та навчанням в організаціях, що оптимізує парування наставників та навчальні програми.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely – це платформа для навчання, яка пропонує коучінг, мікро-навчання та ресурси для розвитку навичок, добробуту й підтримки співробітників на роботі.

Mentorloop

Mentorloop

mentorloop.com

Mentorloop - це платформа, що надає можливості для наставництва, обміну знаннями та професійного розвитку через спілкування та структурування взаємодій.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach - цифрова платформа для тренерів, консультантів та терапевтів, яка спрощує управління клієнтами, планування, виставлення рахунків та відстеження прогресу.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub - платформа для розвитку талантів, що забезпечує персоналізовані тренінги з сертифікованими тренерами у різних галузях та мовах.

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity - платформа для управління програмами наставництва, що дозволяє з'єднувати наставників і учнів та відстежувати їх прогрес.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching — платформа для професійного коучингу, що надає персоналізовані сесії для покращення розвитку працівників і підтримує організації в навчанні.

Mentoring Complete

Mentoring Complete

mentoringcomplete.com

Mentoring Complete є платформою для створення менторських програм з автоматичним підбором учасників та навчанням для менеджерів, менторів і менті.

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar - платформа для наставництва, що забезпечує реєстрацію наставників та підопічних, управління взаємодіями та досягнення наставницьких цілей.

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink - платформа для наставництва, що використовує штучний інтелект для персоналізації підтримки та навчання, доступна для багатьох користувачів одночасно.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace - платформа для розвитку навичок з експертами, що забезпечує індивідуальне навчання та вимірює вплив на бізнес-показники.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa - платформа для спільного навчання, що допомагає співробітникам співпрацювати, ділитися знаннями та інтегрувати нових працівників у команду.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman — це платформа для особистого та професійного розвитку, що пропонує індивідуальні тренерські сесії та підтримку у досягненні цілей.

Insala

Insala

insala.com

Insala – всебічне рішення для наставництва, що включає консультування, навчання та програмне забезпечення для підтримки учасників у різних сферах.

Together Software

Together Software

togetherplatform.com

Together Software — платформа для наставництва, що допомагає компаніям з 500+ співробітниками організувати програми наставництва та відстежувати їхні результати.

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