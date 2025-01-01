Альтернативи - Growjo

TradingView
tradingview.com
TradingView - платформа для трейдерів з графіками, реальними ринковими даними, аналітикою та можливістю інтеграції з брокерами.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin - це платформа для фінансового аналізу, що дозволяє відстежувати портфелі, створювати пропозиції клієнтам та досліджувати акції і макроекономічні дані.
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook – це платформа для збору та аналізу даних про приватні та публічні ринки, яка підтримує бізнес-професіоналів у прийнятті рішень.
YCharts
ycharts.com
YCharts - це платформа для аналізу фінансових даних, яка дозволяє користувачам створювати візуалізації та інформаційні панелі для покращення інвестиційного дослідження.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue - платформа для торгівлі, що надає інструменти, аналітику та ресурси для ефективного відстеження та аналізу акцій.
OpenBB
openbb.co
OpenBB - це платформа для фінансового аналізу та досліджень, що використовує AI для інтеграції даних, візуалізацій та спільного використання інформації.
FactSet
factset.com
FactSet - фінансова платформа для аналізу даних, управління ризиками та прийняття інвестиційних рішень з інтеграцією в Excel.
Nasdaq
nasdaq.com
Додаток NASDAQ надає доступ до фінансових даних, оновлень ринку, аналітики та освітніх ресурсів для інвесторів усіх рівнів.
Coinseeker.co
coinseeker.co
Coinseeker.co - платформа для інвесторів, що надає дані про фінансування, аналітику та інформацію про ринок криптовалют та блокчейну.
Quartr
quartr.com
Quartr - це мобільний додаток, що надає користувачам доступ до фінансової інформації і даних про 9000+ компаній.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect - це хмарна платформа для алгоритмічної торгівлі, яка дозволяє користувачам розробляти і тестувати торгові стратегії з різних класів активів.
Grata
grata.com
Grata - платформа для M&A, яка допомагає знаходити, досліджувати та взаємодіяти з приватними компаніями на середньому ринку.
Profit.com
profit.com
Прибуток.com - це торгова платформа, яка забезпечує доступ до аналітики, фінансових досліджень та навчання для трейдерів усіх рівнів.
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI - це додаток для аналізу акцій, що використовує AI для спрощення досліджень та надання аналітики фінансових даних у режимі реального часу.
BeyondIRR
beyondirr.com
BeyondIRR - це додаток для спеціалістів з інвестицій, який надає технологічні рішення та аналіз ринків для покращення клієнтського досвіду.
Quill AI
quillai.com
Quill AI автоматизує аналіз фінансових документів, надає дані з filings SEC, генерує фінансові моделі й спрощує дослідження публічних акцій.
Stockpulse
stockpulse.ai
Stockpulse - це додаток, що аналізує фінансові новини та дані з соціальних мереж за допомогою штучного інтелекту, забезпечуючи користувачів інсайтами для інвестицій.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.
Finbox
finbox.com
Finbox - це онлайн-платформа для дослідження акцій, що пропонує фінансові моделі та дані для управління інвестиціями.
Streamlined Finance
streamlined.finance
Streamlined Finance — це інструмент для інвесторів, що надає фінансову інформацію і аналітику для дослідження акцій, ETF, криптовалют, облігацій тощо.
Consumer Edge
consumer-edge.com
Consumer Edge - це додаток, що надає дані про глобальні доходи від транзакцій, допомагаючи бізнесу прогнозувати earnings, можливості зростання та утримання клієнтів.
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai - платформа для аналізу фінансових новин та даних, яка використовує AI для генерації торгових ідей і моніторингу фінансових подань.
Dealroom.co
dealroom.co
Dealroom.co – глобальна платформа для отримання даних про стартапи, інновації, компанії з високим зростанням та інвестиційні стратегії.
Synaptic
synaptic.com
Synaptic - платформа без коду для інвесторів, що надає аналіз альтернативних даних про компанії для полегшення досліджень та перевірок.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch допомагає інвесторам отримувати інформацію з неструктурованих текстів та фінансових документів для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical - платформа для інвестиційних досліджень та оцінки, що дозволяє командам спільно працювати над виявленням прихованої вартості в капітальних ринках.
Aiera
aiera.com
Aiera - платформа для моніторингу та пошуку фінансових подій Wall Street з реальними транскрипціями та аудіо, доступними через зручний додаток.
PrivCo
privco.com
PrivCo - платформа для отримання фінансової інформації про приватні компанії США, що допомагає у дослідженнях, аналізі та прийнятті бізнес-рішень.
EILLA
eilla.ai
Eilla - це платформа на основі ШІ для автоматизації процесів у злиттях та поглинах, венчурному капіталі і приватних інвестиціях, що підвищує ефективність управління.
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