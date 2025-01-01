Альтернативи - GoRamp

Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Truckstop
truckstop.com
Truckstop - платформа для управління вантажними операціями, що спрощує взаємодію між перевізниками, брокерами та вантажовідправниками.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
SeaRates
searates.com
SeaRates — це цифрова платформа для міжнародної доставки вантажів, яка дозволяє порівнювати тарифи і відстежувати вантажі в реальному часі.
Turvo
turvo.com
Turvo – це платформа для управління транспортом, що оптимізує логістичні процеси в ланцюзі поставок через хмарні рішення та мобільні додатки.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure – це сучасна система управління логістикою, що автоматизує та оптимізує процеси для різних підприємств у реальному часі.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo - це цифрова платформа для управління міжнародними вантажами, забезпечуючи відстеження, оптимізацію та аналіз ланцюгів поставок.
Convoy
convoy.com
Convoy - це цифрова платформа, що з'єднує перевізників і вантажовідправників, спрощуючи процес доставки та оплату вантажів.
GoComet
gocomet.com
GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo - це цифрова платформа для бронювання вантажів, яка спрощує доступ до тарифів, електронного бронювання та управління платежами для експедиторів.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
Gatego
gatego.io
Gatego - це платформа для управління воротами та дворами, що дозволяє в реальному часі відстежувати в'їзди без інвентаризації.
project44
project44.com
Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo - це система управління вантажами, що автоматизує публікацію вантажів та оптимізує процеси в транспортній галузі за допомогою технологій штучного інтелекту.
uShip
uship.com
uShip - це додаток для організації доставки великих вантажів, що дозволяє порівнювати пропозиції від перевізників та обирати найкращий варіант.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath - це платформа для управління вантажами, яка забезпечує видимість та автоматизацію процесів доставки, відстеження та документації.
Vektor TMS
vektortms.com
Vektor TMS - хмарна система для перевізників, яка централізує управління транспортом, автоматизує фінансові процеси та забезпечує відстеження вантажів у режимі реального часу.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck - це цифрова платформа для з'єднання перевізників з вантажовідправниками, що спрощує управління вантажами та покращує логістику.
PortPro
portpro.io
PortPro - це програма управління транспортом для логістичних компаній, яка оптимізує операції з дрейджем, автоматизує замовлення та відстежує вантажі й транспортні засоби.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson - програмне забезпечення для управління вантажами, що об'єднує інформацію про перевізників, ціни, документи і відстеження в одному місці.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.
Opendock Carrier
opendock.com
Додаток Opendock Carrier дозволяє перевізникам бронювати призначення в складах, відстежувати статуси зустрічей та покращувати комунікацію зі складами.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — платформа для управління вантажними перевезеннями, що спрощує процеси та обмін даними для замовників, брокерів і виробників.
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