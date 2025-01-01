Альтернативи - getswift

Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
GoShare
goshare.co
Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack – програма для управління доставкою останньої милі з оптимізацією маршрутів, моніторингом в реальному часі та управлінням 3PL.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack - програма для оптимізації доставки, що включає відстеження в реальному часі та автоматизацію маршрутів для покращення логістичних процесів.
project44
project44.com
Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.
Nash
usenash.com
Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.
DelivApp
delivapp.com
DelivApp - платформа для управління доставкою, яка дозволяє призначати водіїв, відстежувати замовлення в режимі реального часу та оптимізувати робочі процеси.
MileApp
mile.app
MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt - це додаток для управління логістикою, який пропонує рішення для зберігання, доставки та моніторингу вантажів для підприємств.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.
Radaro
radaro.com.au
Radaro - платформа для оптимізації доставки останньої милі, яка відстежує процес і забезпечує аналітику для зниження витрат.
RouteManager
route-manager.com
RouteManager - це хмарне програмне забезпечення для оптимізації маршруту та управління доставками, що дозволяє покращити ефективність логістики.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.
Deliforce
deliforce.io
Deliforce – це програма для управління доставкою, що дозволяє контролювати замовлення, відстежувати доставки і координувати роботу з водіями.
NetworkON
networkon.io
NetworkON - програма для управління доставкою, що оптимізує логістичні операції та покращує взаємодію з клієнтами через автоматизацію та управління видимістю.
Scurri
scurri.com
Scurri - це програмне забезпечення для управління доставкою, що оптимізує процеси електронної комерції, від замовлення до доставки, підвищуючи ефективність і задоволеність клієнтів.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks - додаток для управління мобільними водіями, оптимізації маршрутів та поліпшення комунікації між працівниками та клієнтами.
Ufleet
ufleet.io
UFLEET - програма для управління автопарком, що забезпечує моніторинг, оптимізацію маршрутів та управління витратами для бізнесу з доставкою.
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