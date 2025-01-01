Альтернативи - getswift

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Routific

Routific

routific.com

Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.

GoShare

GoShare

goshare.co

Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack – програма для управління доставкою останньої милі з оптимізацією маршрутів, моніторингом в реальному часі та управлінням 3PL.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack - програма для оптимізації доставки, що включає відстеження в реальному часі та автоматизацію маршрутів для покращення логістичних процесів.

project44

project44

project44.com

Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.

Nash

Nash

usenash.com

Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp - платформа для управління доставкою, яка дозволяє призначати водіїв, відстежувати замовлення в режимі реального часу та оптимізувати робочі процеси.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt - це додаток для управління логістикою, який пропонує рішення для зберігання, доставки та моніторингу вантажів для підприємств.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.

Radaro

Radaro

radaro.com.au

Radaro - платформа для оптимізації доставки останньої милі, яка відстежує процес і забезпечує аналітику для зниження витрат.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager - це хмарне програмне забезпечення для оптимізації маршруту та управління доставками, що дозволяє покращити ефективність логістики.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - додаток для управління доставкою та оптимізації маршрутів, що забезпечує персоналізацію термінів доставки для користувачів WooCommerce.

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

Deliforce – це програма для управління доставкою, що дозволяє контролювати замовлення, відстежувати доставки і координувати роботу з водіями.

NetworkON

NetworkON

networkon.io

NetworkON - програма для управління доставкою, що оптимізує логістичні операції та покращує взаємодію з клієнтами через автоматизацію та управління видимістю.

Scurri

Scurri

scurri.com

Scurri - це програмне забезпечення для управління доставкою, що оптимізує процеси електронної комерції, від замовлення до доставки, підвищуючи ефективність і задоволеність клієнтів.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

GSMtasks

GSMtasks

gsmtasks.com

GSMtasks - додаток для управління мобільними водіями, оптимізації маршрутів та поліпшення комунікації між працівниками та клієнтами.

Ufleet

Ufleet

ufleet.io

UFLEET - програма для управління автопарком, що забезпечує моніторинг, оптимізацію маршрутів та управління витратами для бізнесу з доставкою.

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