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Garmin Connect

Garmin Connect

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Вебсайт: garmin.com

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Біг, ходьба, їзда на велосипеді, плавання, лижі, триатлон – незалежно від того, як ви рухаєтеся, ви можете записати свій активний спосіб життя на Garmin Connect. Це єдина онлайн-спільнота, створена спеціально для пристроїв Garmin.

Вебсайт: garmin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Garmin Connect». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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