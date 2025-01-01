Альтернативи - FormX.ai

CamScanner
camscanner.com
Camscanner - додаток для сканування документів на iOS та Android, що дозволяє створювати, зберігати та ділитися цифровими копіями у форматах PDF та JPG.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.
OpenRead
openread.academy
OpenRead - інструмент для покращення роботи з PDF-документами, що дозволяє узагальнювати та аналізувати вміст, використовуючи можливості AI.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI - інструмент для аналізу документів, що дозволяє взаємодіяти з PDF-файлами та отримувати контекстні відповіді в режимі реального часу.
OCR
ocr.best
Додаток OCR перетворює зображення та PDF-файли на редагований текст, використовуючи технологію розпізнавання символів.
Picture to Text
picturetotext.info
Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.
Docparser
docparser.com
Docparser — це інструмент для автоматизованого вилучення даних з документів різних форматів, спрощуючи обробку та зменшуючи ручне введення даних.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt - платформа для управління фінансовими документами, що спрощує сканування квитанцій та ведення витрат для малих бізнесів і фрілансерів.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets - це сервіс автоматизації обробки документів, який використовує технологію OCR для вилучення даних з різних типів документів.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai - це платформа для автоматизованого вилучення тексту та даних з документів різних типів, зокрема ID, рахунків та форм.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek - платформа автоматизації робочих процесів для підприємств, що інтегрує AI та RPA, спрощуючи автоматизацію завдань та підвищуючи ефективність бізнесу.
JPG to WORD
jpgtoword.net
Додаток JPG до Word перетворює зображення з текстом у редаговані документи Word за допомогою технології розпізнавання тексту.
Robility
sutherlandglobal.com
Robility - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що використовує штучний інтелект та машинне навчання для покращення ефективності та зниження витрат.
Sensible
sensible.so
Sensible - це платформа для витягання структурованих даних з документів, зокрема з бізнес-форм у PDF, за допомогою запитів на основі GPT-4 та візуальних правил.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати, управляти та оптимізувати робочі процеси без необхідності в технічному досвіді.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax - це програмне забезпечення для автоматизації процесів затвердження фінансових операцій та інтеграції з бухгалтерськими системами.
Card Scanner
cardscanner.co
Сканер карт - це додаток для оцифрування візитних карток, який використовує OCR для вилучення контактної інформації та організації даних у цифровому форматі.
Image to Text
imagetotext.info
Зображення до тексту - це додаток для перетворення зображень у редагований текст за допомогою технології OCR. Підтримує багатомовне розпізнавання та обробку кількох зображень.
Scale AI
scale.com
Scale AI - платформа для створення та розгортання моделей штучного інтелекту з акцентом на якісні дані для різних галузей.
Parseur
parseur.com
Parseur - це програмне забезпечення для автоматизації вилучення даних з документів, електронних листів і PDF, що спрощує процеси обробки даних.
Handwriting OCR
handwritingocr.com
Додаток Рукописний текст OCR перетворює рукописні документи в цифровий текст, забезпечуючи точність розпізнавання для різних типів тексту.
Redactable
redactable.com
Redactable — це хмарний інструмент для видалення конфіденційних даних з PDF-документів, що використовує AI для автоматизації та забезпечення безпеки.
OCR Gateway
ocrgateway.com
OCR Gateway дозволяє автоматично витягувати дані з документів, спрощуючи їх обробку та управління, що підвищує точність і зменшує ручні зусилля.
fileAI
file.ai
fileAI — це додаток для автоматизації обробки даних з файлів у різних системах без ручного втручання.
DocuClipper
docuclipper.com
DocuClipper - автоматичний конвертер банківських виписок у формати Excel, CSV або QBO, що спрощує процес обробки фінансових документів.
Dynamsoft
dynamsoft.com
Dynamsoft розробляє SDK для сканування штрих-кодів та захоплення документів, що забезпечує інтеграцію в мобільні, настільні та веб-додатки.
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