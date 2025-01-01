Альтернативи - FormX.ai

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

Camscanner - додаток для сканування документів на iOS та Android, що дозволяє створювати, зберігати та ділитися цифровими копіями у форматах PDF та JPG.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead - інструмент для покращення роботи з PDF-документами, що дозволяє узагальнювати та аналізувати вміст, використовуючи можливості AI.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI - інструмент для аналізу документів, що дозволяє взаємодіяти з PDF-файлами та отримувати контекстні відповіді в режимі реального часу.

OCR

OCR

ocr.best

Додаток OCR перетворює зображення та PDF-файли на редагований текст, використовуючи технологію розпізнавання символів.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser — це інструмент для автоматизованого вилучення даних з документів різних форматів, спрощуючи обробку та зменшуючи ручне введення даних.

V7

V7

v7labs.com

V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

SparkReceipt - платформа для управління фінансовими документами, що спрощує сканування квитанцій та ведення витрат для малих бізнесів і фрілансерів.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets - це сервіс автоматизації обробки документів, який використовує технологію OCR для вилучення даних з різних типів документів.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai - це платформа для автоматизованого вилучення тексту та даних з документів різних типів, зокрема ID, рахунків та форм.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek - платформа автоматизації робочих процесів для підприємств, що інтегрує AI та RPA, спрощуючи автоматизацію завдань та підвищуючи ефективність бізнесу.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

Додаток JPG до Word перетворює зображення з текстом у редаговані документи Word за допомогою технології розпізнавання тексту.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

Robility - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що використовує штучний інтелект та машинне навчання для покращення ефективності та зниження витрат.

Sensible

Sensible

sensible.so

Sensible - це платформа для витягання структурованих даних з документів, зокрема з бізнес-форм у PDF, за допомогою запитів на основі GPT-4 та візуальних правил.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker - платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати, управляти та оптимізувати робочі процеси без необхідності в технічному досвіді.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax - це програмне забезпечення для автоматизації процесів затвердження фінансових операцій та інтеграції з бухгалтерськими системами.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

Сканер карт - це додаток для оцифрування візитних карток, який використовує OCR для вилучення контактної інформації та організації даних у цифровому форматі.

Image to Text

Image to Text

imagetotext.info

Зображення до тексту - це додаток для перетворення зображень у редагований текст за допомогою технології OCR. Підтримує багатомовне розпізнавання та обробку кількох зображень.

Scale AI

Scale AI

scale.com

Scale AI - платформа для створення та розгортання моделей штучного інтелекту з акцентом на якісні дані для різних галузей.

Parseur

Parseur

parseur.com

Parseur - це програмне забезпечення для автоматизації вилучення даних з документів, електронних листів і PDF, що спрощує процеси обробки даних.

Handwriting OCR

Handwriting OCR

handwritingocr.com

Додаток Рукописний текст OCR перетворює рукописні документи в цифровий текст, забезпечуючи точність розпізнавання для різних типів тексту.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable — це хмарний інструмент для видалення конфіденційних даних з PDF-документів, що використовує AI для автоматизації та забезпечення безпеки.

OCR Gateway

OCR Gateway

ocrgateway.com

OCR Gateway дозволяє автоматично витягувати дані з документів, спрощуючи їх обробку та управління, що підвищує точність і зменшує ручні зусилля.

fileAI

fileAI

file.ai

fileAI — це додаток для автоматизації обробки даних з файлів у різних системах без ручного втручання.

DocuClipper

DocuClipper

docuclipper.com

DocuClipper - автоматичний конвертер банківських виписок у формати Excel, CSV або QBO, що спрощує процес обробки фінансових документів.

Dynamsoft

Dynamsoft

dynamsoft.com

Dynamsoft розробляє SDK для сканування штрих-кодів та захоплення документів, що забезпечує інтеграцію в мобільні, настільні та веб-додатки.

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