Альтернативи - Fluenz

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo - платформа для вивчення мов, що пропонує безкоштовні курси, інтерактивні вправи та підтримує вивчення декількох мов одночасно.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel - додаток для вивчення мов з структурованими уроками, акцентом на розмовних навичках та можливістю навчання різними мовами на різних рівнях.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu - це додаток для вивчення мов, що пропонує курси на 13 мовах з акцентом на читання, письмо, слухання та мовлення.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Rosetta Stone - додаток для вивчення мов, що використовує інтерактивні методи і технологію розпізнавання мови для покращення навичок спілкування.

Preply

Preply

preply.com

Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.

Memrise

Memrise

memrise.com

Memrise - додаток для вивчення мов, який допомагає користувачам покращити словниковий запас, слухання та говоріння за допомогою інтерактивних уроків і матеріалів.

ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

ELSA Speech Analyzer - додаток для покращення англійської мови, що надає зворотний зв'язок про вимову, граматику та словниковий запас у реальному часі.

TalkPal

TalkPal

talkpal.ai

TalkPal — це AI-додаток для вивчення мов, який підтримує 57 мов та пропонує інтерактивні розмови й уроки для покращення мовних навичок.

LingoDeer

LingoDeer

lingodeer.com

Lingodeer - додаток для вивчення мов з структурованими уроками, інтерактивними вправами та персоналізованими активностями для різних мов.

Mondly

Mondly

mondly.com

Mondly – додаток для вивчення мов, орієнтований на бізнес, пропонує навчання 41 мови, включаючи практичний англійський, з інтерактивним контентом та живими заняттями.

italki

italki

italki.com

Italki - платформа для вивчення понад 150 мов з професійними викладачами та співпраці з носіями мови через обмін.

Drops

Drops

languagedrops.com

Drops - це цифрова платформа для швидкого і веселого вивчення мов, зосереджена на словниковому запасі та практичних фразах для міжнародного спілкування.

Lingvist

Lingvist

lingvist.com

Lingvist - це додаток для вивчення мов, який адаптується до вашого рівня, допомагає запам'ятовувати слова та пропонує практичні приклади з реального життя.

Pimsleur

Pimsleur

pimsleur.com

Pimsleur - додаток для вивчення мов через аудіоуроки, що фокусується на розмовних навичках та прослуховуванні. Доступний офлайн та підтримує кілька мов.

Mango Languages

Mango Languages

mangolanguages.com

Mango Languages - це онлайн-ресурс для вивчення понад 70 мов через інтерактивні уроки, доступні на веб-сайті та мобільному додатку.

AlfaPTE

AlfaPTE

alfapte.com

AlfaPTE – це програма для підготовки до тесту PTE, яка пропонує практичні завдання, аналіз результатів та індивідуальні плани навчання для покращення навичок англійської.

Lingoda

Lingoda

lingoda.com

Lingoda - онлайн-платформа для вивчення мов з живими заняттями з сертифікованими викладачами з німецької, іспанської, англійської та французької.

LanGeek

LanGeek

langeek.co

LanGeek - це платформа для вивчення мов з використанням штучного інтелекту, що пропонує інтерактивні уроки, словникові ресурси і граматику для покращення навичок.

Chatterbug

Chatterbug

chatterbug.com

Chatterbug для бізнесу забезпечує швидке вивчення мов для співробітників через персоналізовані онлайн-уроки та інтегровані інструменти самостійного навчання.

Hack Chinese

Hack Chinese

hackchinese.com

Hack Chinese - це веб-додаток для ефективного вивчення китайської мови, що пропонує структуровані навчальні матеріали та вправи.

EnglishCentral

EnglishCentral

englishcentral.com

EnglishCentral - це додаток для вивчення англійської через відео, інтерактивні вправи та живих репетиторів, що допомагає вдосконалювати розмовні навички.

Voxy

Voxy

voxy.com

Voxy - це цифрова платформа для вивчення англійської мови, що пропонує інтерактивні навчальні матеріали та персоналізовані програми для розвитку мовних навичок.

SpeechSuper

SpeechSuper

speechsuper.com

SpeechSuper - це API для оцінювання вимови, що працює на базі глибинного навчання і надає зворотний зв'язок по 8 мовах.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.

Rocket Languages

Rocket Languages

rocketlanguages.com

Додаток Ракетні мови допомагає вивчати понад 15 мов, включаючи навчання читанню, письму та розмові з інтерактивними уроками та тестами.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.

LiveXP

LiveXP

livexp.com

LiveXP — це онлайн-платформа, яка зв'язує учнів з усього світу з викладачами різних мов.

Languagehood

Languagehood

languagehood.com

Languagehood пропонує спеціалізовані програми навчання для поліпшення мовних навичок професіоналів у різних сферах. Фокус на індивідуальному підході та розвитку.

Lingolette

Lingolette

lingolette.com

Lingolette – це AI-додаток для вивчення мов, що пропонує адаптивне навчання та реальні розмови для покращення мовних навичок.

Verbling

Verbling

verbling.com

Verbling - це онлайн-платформа для вивчення мов, яка з'єднує учнів з носіями для відеозанять на 50+ мовах, пропонуючи персоналізоване навчання.

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