Альтернативи - Fleetx

Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Motive
gomotive.com
Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн інструмент для створення, налаштування та обміну інтерактивними картами, що підтримує співпрацю команд.
Samsara
samsara.com
Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Fleet Complete
ecofleet.com
Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Turvo
turvo.com
Turvo – це платформа для управління транспортом, що оптимізує логістичні процеси в ланцюзі поставок через хмарні рішення та мобільні додатки.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.
Rand McNally
randmcnally.com
Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure – це сучасна система управління логістикою, що автоматизує та оптимізує процеси для різних підприємств у реальному часі.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT - хмарна платформа для управління флотом, яка забезпечує GPS-відстеження, автоматичний облік витрат на роботу і аналітику для бізнесу.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit для команд - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в реальному часі, який допомагає підприємствам економити час та гроші.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
Jiga
jiga.io
Jiga спрощує процес пошуку виробничих частин, дозволяючи знаходити постачальників, спілкуватися з ними та відстежувати замовлення без зайвих труднощів.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - це програмне забезпечення для управління технічним обслуговуванням флотів, що дозволяє відстежувати обслуговування, запчастини і ремонти в хмарі.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
Trucker Tools
truckertools.com
Trucker Tools – цифровий інструмент для брокерів вантажів, що допомагає слідкувати за вантажами та встановлювати зв'язки з перевізниками.
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