Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Feedbird» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Отримайте експертне керування соціальними мережами всього за 99 доларів США на місяць. Вміст соціальних мереж – зроблено для вас. Розповсюджується на ваші канали після вашого схвалення.

Вебсайт: feedbird.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Feedbird». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.