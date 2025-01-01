Альтернативи - FAX.PLUS

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo - це додаток для відеоконференцій та співпраці, що включає управління ІТ для підвищення ефективності роботи команд.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend - це платформа для бізнесу, яка дозволяє надсилати SMS, email, голосові повідомлення і факси, з підтримкою інтеграцій та автоматизації.

eFax

eFax

efax.com

eFax - це додаток для надсилання й отримання факсів через електронну пошту з мобільних пристроїв і комп'ютерів, забезпечуючи безпечне зберігання документів.

Genius Fax

Genius Fax

geniusfax.com

Genius Fax - це додаток для надсилання та отримання факсів цифровим чином без підписки, з простим інтерфейсом та безпечною автентифікацією.

iFax

iFax

ifaxapp.com

iFax - це безпечний хмарний додаток для факсування, що підтримує різні формати файлів і забезпечує захищену передачу документів.

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Notifyre - платформа для надсилання SMS і факсів, що забезпечує інтеграцію через API та електронну пошту, з акцентом на безпеку та простоту використання.

CocoFax

CocoFax

cocofax.com

CocoFax-це онлайн-сервіс факсування, що забезпечує безпечне надсилання та отримання факсів з комп'ютерів та смартфонів, інтегруючись з різними платформами.

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