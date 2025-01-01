Альтернативи - FAX.PLUS

GoTo
goto.com
GoTo - це додаток для відеоконференцій та співпраці, що включає управління ІТ для підвищення ефективності роботи команд.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend - це платформа для бізнесу, яка дозволяє надсилати SMS, email, голосові повідомлення і факси, з підтримкою інтеграцій та автоматизації.
eFax
efax.com
eFax - це додаток для надсилання й отримання факсів через електронну пошту з мобільних пристроїв і комп'ютерів, забезпечуючи безпечне зберігання документів.
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Fax - це додаток для надсилання та отримання факсів цифровим чином без підписки, з простим інтерфейсом та безпечною автентифікацією.
iFax
ifaxapp.com
iFax - це безпечний хмарний додаток для факсування, що підтримує різні формати файлів і забезпечує захищену передачу документів.
Notifyre
notifyre.com
Notifyre - платформа для надсилання SMS і факсів, що забезпечує інтеграцію через API та електронну пошту, з акцентом на безпеку та простоту використання.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax-це онлайн-сервіс факсування, що забезпечує безпечне надсилання та отримання факсів з комп'ютерів та смартфонів, інтегруючись з різними платформами.
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