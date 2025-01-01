Альтернативи - FarEye

FedEx
fedex.com
Додаток FedEx дозволяє відстежувати пакети в режимі реального часу, керувати поставками та отримувати оновлення статусу доставки.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
AfterShip
aftership.com
AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation - платформа для управління доставкою замовлень, що інтегрується з ринками та перевізниками для спрощення логістики.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн інструмент для створення, налаштування та обміну інтерактивними картами, що підтримує співпрацю команд.
Stamps.com
stamps.com
Stamps.com – це онлайн-платформа для друку поштових етикеток, що дозволяє зручно відправляти пошту без відвідування поштового відділення.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo - це безкоштовне програмне забезпечення для управління доставкою, що автоматизує виконання замовлень, управління запасами та знижує витрати на доставку.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Easyship
easyship.com
Easyship – це платформа для онлайн-доставки, яка інтегрується з різними eCommerce-сайтами, дозволяючи керувати замовленнями та доставкою з одного кабінету.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Shippo
goshippo.com
Shippo - платформа для управління доставкою, що автоматизує процес виконання замовлень і порівнює ставки у реальному часі. Підходить для бізнесу різних розмірів.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Detrack
detrack.com
Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai - це додаток для розумного ціноутворення на ринку LSP, призначений для брокерів та 3PL з метою підвищення прибутковості.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit для команд - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в реальному часі, який допомагає підприємствам економити час та гроші.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
Jiga
jiga.io
Jiga спрощує процес пошуку виробничих частин, дозволяючи знаходити постачальників, спілкуватися з ними та відстежувати замовлення без зайвих труднощів.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote - платформа для управління складськими операціями, яка дозволяє порівнювати цитати постачальників для оптимізації логістики.
EasyPost
easypost.com
EasyPost - це API для інтеграції доставок, який дозволяє підприємствам легко додавати перевізників, генерувати етикетки та відстежувати посилки.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
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