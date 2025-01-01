Альтернативи - Factor

Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Jiga
jiga.io
Jiga спрощує процес пошуку виробничих частин, дозволяючи знаходити постачальників, спілкуватися з ними та відстежувати замовлення без зайвих труднощів.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Trucker Tools
truckertools.com
Trucker Tools – цифровий інструмент для брокерів вантажів, що допомагає слідкувати за вантажами та встановлювати зв'язки з перевізниками.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
GoComet
gocomet.com
GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.
OneChain
onechain-tms.com
OneChain — це система управління транспортом, що оптимізує міжнародну логістику, дозволяючи ефективно керувати всіма видами глобального транспорту.
Trademo
trademo.com
Trademo Intel надає доступ до даних про глобальну торгівлю, аналізуючи імпорт та експорт більше 2.3 мільярдів відвантажень для бізнесу та оптимізації ланцюгів постачань.
Inspectorio
inspectorio.com
Inspectorio - додаток для управління інспекціями, який оптимізує контроль якості та спрощує процеси перевірки в режимі реального часу.
RailState
railstate.com
RailState - додаток для моніторингу стану вантажного залізничного транспорту в реальному часі з аналітикою й звітністю.
project44
project44.com
Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.
Shippeo
shippeo.com
Shippeo - платформа для відстеження транспорту в режимі реального часу, що допомагає покращити управління ланцюгами поставок і забезпечити точність доставки.
Roambee
roambee.com
Roambee надає можливість відстеження і моніторингу ланцюгів поставок в реальному часі для підвищення видимості та ефективності логістики.
Tive
tive.com
Tive - це платформа для відстеження відправлень у реальному часі, контролю умов і аналізу даних у ланцюгах поставок.
Sedex
sedex.com
Додаток SEDEX спрощує управління ланцюгами поставок, надаючи інструменти для моніторингу, управління ризиками та забезпечення дотримання у сфері екології та соціальної відповідальності.
Terminal49
terminal49.com
Terminal49 - це додаток для відстеження вантажів і контейнерів, що забезпечує візуалізацію в реальному часі та інтеграцію з перевізниками та терміналами в США і Канаді.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk - рішення для виконання замовлень в електронній торгівлі, яке оптимізує логістику та управління запасами, забезпечуючи ефективну доставку замовлень.
Visiwise
visiwise.co
Visiwise - це система для відстеження вантажів і управління логістикою, що автоматизує процеси, надає аналітику та сповіщення про зміни у ланцюгах постачання.
Shipsgo
shipsgo.com
Shipsgo - це платформа для відстеження контейнерів у режимі реального часу, що дозволяє контролювати відправлення та отримувати оновлення статусу.
OneRail
onerail.com
OneRail - рішення для оптимізації доставки, що з'єднує підприємства з водіями у режимі реального часу для зменшення витрат і покращення швидкості обслуговування.
It's here
itshere.com
It's Here – програма для оптимізації операцій у сфері електронної комерції, управління складами та доставки, полегшуючи управління ланцюгом постачання.
Shypple
shypple.com
Shypple - це цифрова платформа для управління доставкою, яка забезпечує видимість у реальному часі та спрощує логістичні процеси для бізнесу.
Shipeezi
shipeezi.com
Shipeezi — це цифровий інтегратор для індустрії перевезень, що пропонує програмне забезпечення та консультаційні послуги для ефективного управління замовленнями.
Quloi
quloi.com
Quloi - рішення для видимості у ланцюгах постачання, що допомагає виробникам і дистриб'юторам оптимізувати управління постачанням.
BuyCo
buyco.co
BuyCo — це платформа для управління контейнерними перевезеннями, що забезпечує співпрацю між експедиторами, вантажовласниками та перевізниками в одному місці.
Flowls
flowls.com
Flowls — це платформа для управління логістикою в міжнародній торгівлі, яка автоматизує процеси, відслідковує вантажі та інтегрує дані у єдину систему.
Sifted
sifted.com
Додаток Sifted надає програмне забезпечення для оптимізації та аналітики для перевізників, допомагаючи контролювати витрати на доставку та укладати контракти.
Owlery
owlery.ai
Owlery – це платформа для управління ланцюгами постачання, що полегшує роботу командам, знижує витрати та забезпечує високий рівень виконання замовлень.
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