Альтернативи - Factor

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga спрощує процес пошуку виробничих частин, дозволяючи знаходити постачальників, спілкуватися з ними та відстежувати замовлення без зайвих труднощів.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Trucker Tools

Trucker Tools

truckertools.com

Trucker Tools – цифровий інструмент для брокерів вантажів, що допомагає слідкувати за вантажами та встановлювати зв'язки з перевізниками.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.

OneChain

OneChain

onechain-tms.com

OneChain — це система управління транспортом, що оптимізує міжнародну логістику, дозволяючи ефективно керувати всіма видами глобального транспорту.

Trademo

Trademo

trademo.com

Trademo Intel надає доступ до даних про глобальну торгівлю, аналізуючи імпорт та експорт більше 2.3 мільярдів відвантажень для бізнесу та оптимізації ланцюгів постачань.

Inspectorio

Inspectorio

inspectorio.com

Inspectorio - додаток для управління інспекціями, який оптимізує контроль якості та спрощує процеси перевірки в режимі реального часу.

RailState

RailState

railstate.com

RailState - додаток для моніторингу стану вантажного залізничного транспорту в реальному часі з аналітикою й звітністю.

project44

project44

project44.com

Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl - це платформа для управління постачальниками та виробництвом, яка відстежує дані про продукцію від закупівлі до доставки товарів.

Shippeo

Shippeo

shippeo.com

Shippeo - платформа для відстеження транспорту в режимі реального часу, що допомагає покращити управління ланцюгами поставок і забезпечити точність доставки.

Roambee

Roambee

roambee.com

Roambee надає можливість відстеження і моніторингу ланцюгів поставок в реальному часі для підвищення видимості та ефективності логістики.

Tive

Tive

tive.com

Tive - це платформа для відстеження відправлень у реальному часі, контролю умов і аналізу даних у ланцюгах поставок.

Sedex

Sedex

sedex.com

Додаток SEDEX спрощує управління ланцюгами поставок, надаючи інструменти для моніторингу, управління ризиками та забезпечення дотримання у сфері екології та соціальної відповідальності.

Terminal49

Terminal49

terminal49.com

Terminal49 - це додаток для відстеження вантажів і контейнерів, що забезпечує візуалізацію в реальному часі та інтеграцію з перевізниками та терміналами в США і Канаді.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk - рішення для виконання замовлень в електронній торгівлі, яке оптимізує логістику та управління запасами, забезпечуючи ефективну доставку замовлень.

Visiwise

Visiwise

visiwise.co

Visiwise - це система для відстеження вантажів і управління логістикою, що автоматизує процеси, надає аналітику та сповіщення про зміни у ланцюгах постачання.

Shipsgo

Shipsgo

shipsgo.com

Shipsgo - це платформа для відстеження контейнерів у режимі реального часу, що дозволяє контролювати відправлення та отримувати оновлення статусу.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail - рішення для оптимізації доставки, що з'єднує підприємства з водіями у режимі реального часу для зменшення витрат і покращення швидкості обслуговування.

It's here

It's here

itshere.com

It's Here – програма для оптимізації операцій у сфері електронної комерції, управління складами та доставки, полегшуючи управління ланцюгом постачання.

Shypple

Shypple

shypple.com

Shypple - це цифрова платформа для управління доставкою, яка забезпечує видимість у реальному часі та спрощує логістичні процеси для бізнесу.

Shipeezi

Shipeezi

shipeezi.com

Shipeezi — це цифровий інтегратор для індустрії перевезень, що пропонує програмне забезпечення та консультаційні послуги для ефективного управління замовленнями.

Quloi

Quloi

quloi.com

Quloi - рішення для видимості у ланцюгах постачання, що допомагає виробникам і дистриб'юторам оптимізувати управління постачанням.

BuyCo

BuyCo

buyco.co

BuyCo — це платформа для управління контейнерними перевезеннями, що забезпечує співпрацю між експедиторами, вантажовласниками та перевізниками в одному місці.

Flowls

Flowls

flowls.com

Flowls — це платформа для управління логістикою в міжнародній торгівлі, яка автоматизує процеси, відслідковує вантажі та інтегрує дані у єдину систему.

Sifted

Sifted

sifted.com

Додаток Sifted надає програмне забезпечення для оптимізації та аналітики для перевізників, допомагаючи контролювати витрати на доставку та укладати контракти.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery – це платформа для управління ланцюгами постачання, що полегшує роботу командам, знижує витрати та забезпечує високий рівень виконання замовлень.

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