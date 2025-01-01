Альтернативи - Envoy Global

Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Warp
joinwarp.com
Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
Maus
maus.com
Maus - це платформа для стратегічного, фінансового та виходу з бізнесу, яка дозволяє планувати, реалізовувати, вимірювати та розвивати ваш бізнес.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
Topia
topia.com
Topia - це платформа для управління мобільністю талантів, що дозволяє компаніям розміщувати, керувати та спілкуватися з працівниками по всьому світу.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps допомагає керівникам віддалених компаній автоматизувати реєстрації, управління поштою та забезпечення відповідності вимогам держави.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical - програмне забезпечення для управління міжнародним наймом і переселенням, що автоматизує завдання і полегшує взаємодію між сторонами.
Mineral
trustmineral.com
Mineral - це мобільний додаток для HR і відповідності, що пропонує онлайн-навчання, консультації та ресурси для компаній.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Localyze
localyze.com
Localyze — платформа для управління глобальною мобільністю, яка спрощує процес найму та переїзду для працівників.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ - система для управління розслідуваннями, що дозволяє організаціям ефективно відстежувати та аналізувати випадки, покращуючи внутрішні процеси.
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex допомагає компаніям управляти діловими подорожами та віддаленою роботою, забезпечуючи дотримання регуляцій та зменшуючи ризики відповідності.
Trusaic
trusaic.com
Trusaic — це застосунок для допомоги бізнесам у дотриманні Закону про доступну медичну допомогу (ACA), надаючи підтримку в збиранні даних, подачі форм та захисті від аудитів.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
WorkBright
workbright.com
WorkBright - програмне забезпечення для автоматизації процесу найму та onboarding, що дозволяє новим працівникам швидко виконувати всі необхідні формальності віддалено.
Plane
plane.com
Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion - платформа для міжнародного найму та управління глобальними командами без необхідності створення місцевих структур.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty - додаток для автоматизації дотримання трудового законодавства в США, який допомагає створювати налаштовані трудові документи та оновлювати їх відповідно до місцевих правил.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo - це програма для дистанційного найму, що спрощує процес пошуку, найму та управління кандидатами з єдиної платформи.
OnBlick
onblick.com
OnBlick - це SaaS платформа для роботодавців у США, що спрощує HR відповідність, міграційні процеси та автоматизує керування даними та документами.
G-P
globalization-partners.com
G-P - платформа для найму, управління та оплати працівників у понад 180 країнах, яка спрощує дотримання міжнародних трудових норм.
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