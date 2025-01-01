Альтернативи - Envoy Global

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.

Maus

Maus

maus.com

Maus - це платформа для стратегічного, фінансового та виходу з бізнесу, яка дозволяє планувати, реалізовувати, вимірювати та розвивати ваш бізнес.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.

Topia

Topia

topia.com

Topia - це платформа для управління мобільністю талантів, що дозволяє компаніям розміщувати, керувати та спілкуватися з працівниками по всьому світу.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

AbstractOps допомагає керівникам віддалених компаній автоматизувати реєстрації, управління поштою та забезпечення відповідності вимогам держави.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical - програмне забезпечення для управління міжнародним наймом і переселенням, що автоматизує завдання і полегшує взаємодію між сторонами.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral - це мобільний додаток для HR і відповідності, що пропонує онлайн-навчання, консультації та ресурси для компаній.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Localyze

Localyze

localyze.com

Localyze — платформа для управління глобальною мобільністю, яка спрощує процес найму та переїзду для працівників.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ - система для управління розслідуваннями, що дозволяє організаціям ефективно відстежувати та аналізувати випадки, покращуючи внутрішні процеси.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

WorkFlex допомагає компаніям управляти діловими подорожами та віддаленою роботою, забезпечуючи дотримання регуляцій та зменшуючи ризики відповідності.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

Trusaic — це застосунок для допомоги бізнесам у дотриманні Закону про доступну медичну допомогу (ACA), надаючи підтримку в збиранні даних, подачі форм та захисті від аудитів.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright - програмне забезпечення для автоматизації процесу найму та onboarding, що дозволяє новим працівникам швидко виконувати всі необхідні формальності віддалено.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion - платформа для міжнародного найму та управління глобальними командами без необхідності створення місцевих структур.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

SixFifty - додаток для автоматизації дотримання трудового законодавства в США, який допомагає створювати налаштовані трудові документи та оновлювати їх відповідно до місцевих правил.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo - це програма для дистанційного найму, що спрощує процес пошуку, найму та управління кандидатами з єдиної платформи.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

OnBlick - це SaaS платформа для роботодавців у США, що спрощує HR відповідність, міграційні процеси та автоматизує керування даними та документами.

G-P

G-P

globalization-partners.com

G-P - платформа для найму, управління та оплати працівників у понад 180 країнах, яка спрощує дотримання міжнародних трудових норм.

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