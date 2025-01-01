Альтернативи - emaze

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Slides - це веб-додаток для створення та редагування презентацій з можливістю співпраці в реальному часі.

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

powerpoint.cloud.microsoft

VEED

VEED

veed.io

VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.

Microsoft Sway

Microsoft Sway

sway.cloud.microsoft

Microsoft Sway- це додаток для створення інтерактивних звітів, презентацій і особистих історій з можливістю візуалізації на різних пристроях.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Beautiful.ai — онлайн-інструмент для створення презентацій, що спрощує процес дизайну завдяки автоматизованим макетам і доступним шаблонам.

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Zoho Show - це додаток для створення та редагування презентацій, який підтримує співпрацю, візуалізацію даних та публікацію вмісту онлайн.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

iCloud Keynote - це хмарний додаток для створення та редагування презентацій на будь-якому пристрої з Інтернетом, з можливістю спільної роботи.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — це онлайн-додаток для створення інтерактивних презентацій, що дозволяє користувачам разом працювати над візуальним вмістом у реальному часі.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond - платформа для створення анімаційних відео, що дозволяє швидко створювати та редагувати контент за допомогою шаблонів та кнопок перетягування.

Slidesgo

Slidesgo

slidesgo.com

Slidesgo - платформа для створення професійних презентацій з великою бібліотекою налаштованих шаблонів для Google Slides та PowerPoint.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart - це проста у використанні платформа для створення інфографіки, презентацій та відео, що допомагає користувачам створювати візуальний контент.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

PresentationAI

PresentationAI

presentations.ai

PresentationAI – це додаток для створення презентацій за допомогою AI, який перетворює текст та вміст у візуальні слайди швидко та зручно.

Pitch

Pitch

pitch.com

Pitch - це програмне забезпечення для спільного створення презентацій, що дозволяє командам працювати разом у режимі реального часу.

Prezo

Prezo

prezo.ai

Prezo — це додаток для створення презентацій, документів та веб-сайтів з використанням штучного інтелекту, забезпечуючи інтерактивний та візуально привабливий контент.

SlideSpeak

SlideSpeak

slidespeak.co

SlideSpeak - це AI інструмент для створення та узагальнення презентацій з документів, що включає PowerPoint, Word та PDF.

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rephrase.ai — це платформа для створення відео з тексту, що дозволяє швидко генерувати професійні відео з цифровими аватарами.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.

Decktopus

Decktopus

decktopus.com

Decktopus - це програмне забезпечення для створення презентацій, яке використовує штучний інтелект для автоматизації процесу дизайну та генерації контенту.

Slides

Slides

slides.com

Slides - це онлайн інструмент для створення презентацій, який підтримує співпрацю в реальному часі та мультимедійні елементи.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Elai.io – платформа для генерації відео на основі AI, яка дозволяє створювати навчальне відео з тексту і додає інтерактивні елементи без необхідності в камері.

DocHipo

DocHipo

dochipo.com

DocHipo - безкоштовна платформа для графічного дизайну, що дозволяє створювати інфографіку, плакати, публікації в соцмережах та інший візуальний контент.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap - інтерактивна платформа для навчання, що дозволяє створювати опитування та вікторини, покращуючи участь студентів у лекціях.

Plus

Plus

plusai.com

Plus AI - це додаток для створення презентацій, який інтегрується з Google Slides та використовує ШІ для швидкого проектування та редагування слайдів.

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