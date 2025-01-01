Альтернативи - ELSA Speech Analyzer

Duolingo
duolingo.com
Duolingo - платформа для вивчення мов, що пропонує безкоштовні курси, інтерактивні вправи та підтримує вивчення декількох мов одночасно.
Babbel
babbel.com
Babbel - додаток для вивчення мов з структурованими уроками, акцентом на розмовних навичках та можливістю навчання різними мовами на різних рівнях.
Busuu
busuu.com
Busuu - це додаток для вивчення мов, що пропонує курси на 13 мовах з акцентом на читання, письмо, слухання та мовлення.
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone - додаток для вивчення мов, що використовує інтерактивні методи і технологію розпізнавання мови для покращення навичок спілкування.
Preply
preply.com
Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.
Memrise
memrise.com
Memrise - додаток для вивчення мов, який допомагає користувачам покращити словниковий запас, слухання та говоріння за допомогою інтерактивних уроків і матеріалів.
TalkPal
talkpal.ai
TalkPal — це AI-додаток для вивчення мов, який підтримує 57 мов та пропонує інтерактивні розмови й уроки для покращення мовних навичок.
LingoDeer
lingodeer.com
Lingodeer - додаток для вивчення мов з структурованими уроками, інтерактивними вправами та персоналізованими активностями для різних мов.
Mondly
mondly.com
Mondly – додаток для вивчення мов, орієнтований на бізнес, пропонує навчання 41 мови, включаючи практичний англійський, з інтерактивним контентом та живими заняттями.
italki
italki.com
Italki - платформа для вивчення понад 150 мов з професійними викладачами та співпраці з носіями мови через обмін.
Drops
languagedrops.com
Drops - це цифрова платформа для швидкого і веселого вивчення мов, зосереджена на словниковому запасі та практичних фразах для міжнародного спілкування.
Lingvist
lingvist.com
Lingvist - це додаток для вивчення мов, який адаптується до вашого рівня, допомагає запам'ятовувати слова та пропонує практичні приклади з реального життя.
Pimsleur
pimsleur.com
Pimsleur - додаток для вивчення мов через аудіоуроки, що фокусується на розмовних навичках та прослуховуванні. Доступний офлайн та підтримує кілька мов.
Mango Languages
mangolanguages.com
Mango Languages - це онлайн-ресурс для вивчення понад 70 мов через інтерактивні уроки, доступні на веб-сайті та мобільному додатку.
AlfaPTE
alfapte.com
AlfaPTE – це програма для підготовки до тесту PTE, яка пропонує практичні завдання, аналіз результатів та індивідуальні плани навчання для покращення навичок англійської.
Lingoda
lingoda.com
Lingoda - онлайн-платформа для вивчення мов з живими заняттями з сертифікованими викладачами з німецької, іспанської, англійської та французької.
LanGeek
langeek.co
LanGeek - це платформа для вивчення мов з використанням штучного інтелекту, що пропонує інтерактивні уроки, словникові ресурси і граматику для покращення навичок.
Chatterbug
chatterbug.com
Chatterbug для бізнесу забезпечує швидке вивчення мов для співробітників через персоналізовані онлайн-уроки та інтегровані інструменти самостійного навчання.
Fluenz
fluenz.com
Fluenz - це додаток для вивчення мов, що пропонує інтерактивні уроки та вправи для розвитку розмовних навичок і граматичного розуміння.
Hack Chinese
hackchinese.com
Hack Chinese - це веб-додаток для ефективного вивчення китайської мови, що пропонує структуровані навчальні матеріали та вправи.
EnglishCentral
englishcentral.com
EnglishCentral - це додаток для вивчення англійської через відео, інтерактивні вправи та живих репетиторів, що допомагає вдосконалювати розмовні навички.
Voxy
voxy.com
Voxy - це цифрова платформа для вивчення англійської мови, що пропонує інтерактивні навчальні матеріали та персоналізовані програми для розвитку мовних навичок.
SpeechSuper
speechsuper.com
SpeechSuper - це API для оцінювання вимови, що працює на базі глибинного навчання і надає зворотний зв'язок по 8 мовах.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.
Rocket Languages
rocketlanguages.com
Додаток Ракетні мови допомагає вивчати понад 15 мов, включаючи навчання читанню, письму та розмові з інтерактивними уроками та тестами.
Speexx
speexx.com
Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.
LiveXP
livexp.com
LiveXP — це онлайн-платформа, яка зв'язує учнів з усього світу з викладачами різних мов.
Languagehood
languagehood.com
Languagehood пропонує спеціалізовані програми навчання для поліпшення мовних навичок професіоналів у різних сферах. Фокус на індивідуальному підході та розвитку.
Lingolette
lingolette.com
Lingolette – це AI-додаток для вивчення мов, що пропонує адаптивне навчання та реальні розмови для покращення мовних навичок.
Verbling
verbling.com
Verbling - це онлайн-платформа для вивчення мов, яка з'єднує учнів з носіями для відеозанять на 50+ мовах, пропонуючи персоналізоване навчання.
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