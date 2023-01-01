Настав час спростити спосіб написання аудіопрограм. Elementary — це сучасна платформа для написання високопродуктивного аудіопрограмного забезпечення, яке допомагає швидко створювати та впевнено доставляти.

Вебсайт: elementary.audio

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