Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eko Dashboard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Eko — це ваше універсальне рішення для скринінгу та телемедицини, яке допомагає вам легше виявляти серцеві захворювання та надавати своєчасну допомогу будь-де.

Вебсайт: ekodevices.com

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