Альтернативи - edunation

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom - безкоштовна платформа для навчання, що спрощує створення, розподіл та оцінку завдань між вчителями та учнями.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.

its learning

its learning

itslearning.com

Додаток itslearning надає платформу для онлайн-навчання, де викладачі можуть створювати уроки, відстежувати прогрес студентів та забезпечувати інтерактивний досвід навчання.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash – це система управління навчанням для WordPress, що дозволяє створювати та продавати онлайн-курси з простим інтерфейсом.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.

WISE

WISE

wise.live

WISE - платформа для онлайн-навчання та репетиторства, яка автоматизує планування, нагадування та чеками, з можливістю управління навчальними сеансами.

OpenLearning

OpenLearning

openlearning.com

OpenLearning — платформа для онлайн-навчання, що підтримує створення курси, спільну роботу викладачів та студентів з різними форматами контенту.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchool - платформа для навчання, яка допомагає командам створювати й управляти курсами, підтримуючи залучення учнів та аналітику навчання.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Cypher Learning - це система управління навчанням, що полегшує організацію навчальних процесів, підтримує інтеграцію з інструментами та автоматизує адміністративні завдання.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.

Otus

Otus

otus.com

Otus - це платформа для управління навчанням, оцінюванням та даними, що інтегрує інструменти для вчителів, учнів і адміністраторів.

Qintil

Qintil

qintil.com

Qintil – це програма для легкого управління набором персоналу, навчання та розподілу робочих змін для компаній та агентств працевлаштування.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє проводити живі заняття та створювати асинхронні курси з підтримкою відео та інтерактивних інструментів.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara – програмне забезпечення для управління навчанням у школах, яке інтегрується з Google Workspace для підтримки викладачів і студентів.

Claned

Claned

claned.com

Claned - це навчальна платформа, яка підтримує персоналізоване та інтерактивне навчання, пропонуючи структуру для створення курсів та моніторингу прогресу учнів.

DrivEd

DrivEd

drived.space

DrivEd - це сучасна система управління навчанням, що використовує гейміфікацію та соціальну взаємодію для підтримки навчання різних вікових груп.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor - це платформа для соціального навчання, що дозволяє створювати неформальні тренінги та покращувати залучення учнів через інтерактивні функції.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати, продавати курси, проводити оцінювання та навчальні заняття в реальному часі.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS - це система управління навчанням, яка інтегрується з Joomla, дозволяючи створювати та керувати курсами, відстежувати прогрес учнів та керувати навчальними матеріалами.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.

Grido

Grido

grido.io

Grido - система управління навчанням, що покращує комунікацію між школами, вчителями і учнями, знижуючи адміністративні витрати та підвищуючи ефективність навчання.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.