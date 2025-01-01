Альтернативи - Eduflow

edX

edX

edx.org

EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm - платформа навчання, що допомагає прискорити впровадження програмного забезпечення та навчання кінцевих користувачів.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

NovoEd

NovoEd

novoed.com

NovoEd - платформа для спільного онлайн-навчання, яка поєднує різні формати контенту та підтримує інтерактивні проекти і обмін знаннями.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI - платформа для навчання, що пропонує персоналізовані мікро-уроки для розвитку навичок працівників за допомогою штучного інтелекту.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring - це платформа для підвищення продуктивності з використанням ШІ, яка допомагає організувати роботу та оптимізувати процеси для користувачів та команд.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace – це програмне забезпечення для спільного навчання та розвитку, що підтримує організації у навчанні, співпраці та прийнятті рішень.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly - це платформа, що надає доступ до контролю над навчальним контентом для працівників, дозволяючи їм вибирати курси та ресурси відповідно до їх потреб.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa - платформа для спільного навчання, що допомагає співробітникам співпрацювати, ділитися знаннями та інтегрувати нових працівників у команду.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange - це платформа для професійного розвитку, що забезпечує доступ до ресурсів для навчання та підвищення кваліфікації через зручний інтерфейс.

CircleHD

CircleHD

circlehd.com

CircleHD — це платформа для відео навчання підприємств, що сприяє залученню співробітників та покращує генерацію лідів.

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