Альтернативи - Eduflow

edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
360Learning
360learning.com
360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.
Docebo
docebo.com
Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm - платформа навчання, що допомагає прискорити впровадження програмного забезпечення та навчання кінцевих користувачів.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.
Go1
go1.com
Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.
NovoEd
novoed.com
NovoEd - платформа для спільного онлайн-навчання, яка поєднує різні формати контенту та підтримує інтерактивні проекти і обмін знаннями.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI - платформа для навчання, що пропонує персоналізовані мікро-уроки для розвитку навичок працівників за допомогою штучного інтелекту.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring - це платформа для підвищення продуктивності з використанням ШІ, яка допомагає організувати роботу та оптимізувати процеси для користувачів та команд.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.
GoSkills
goskills.com
GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.
Howspace
howspace.com
Howspace – це програмне забезпечення для спільного навчання та розвитку, що підтримує організації у навчанні, співпраці та прийнятті рішень.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly - це платформа, що надає доступ до контролю над навчальним контентом для працівників, дозволяючи їм вибирати курси та ресурси відповідно до їх потреб.
Mentessa
mentessa.com
Mentessa - платформа для спільного навчання, що допомагає співробітникам співпрацювати, ділитися знаннями та інтегрувати нових працівників у команду.
OneRange
onerange.co
OneRange - це платформа для професійного розвитку, що забезпечує доступ до ресурсів для навчання та підвищення кваліфікації через зручний інтерфейс.
CircleHD
circlehd.com
CircleHD — це платформа для відео навчання підприємств, що сприяє залученню співробітників та покращує генерацію лідів.
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