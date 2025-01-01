Альтернативи - EdPrime

Skool
skool.com
Skool - платформа для створення онлайн-курсів та управління спільнотами, що об'єднує навчальні матеріали та соціальну взаємодію.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Unstop
unstop.com
Unstop (раніше Dare2Compete) надає можливості для студентів і професіоналів брати участь у конкурсах та викликах для демонстрації свого таланту.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
Toddle
toddleapp.com
Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.
Seesaw
seesaw.me
Seesaw - цифрова платформа для навчання, що підтримує спілкування між вчителями, учнями та батьками через цифрові портфелі та інтерактивні уроки.
Gradescope
gradescope.com
GradeScope — це платформа для оцінювання, що автоматизує процес оцінки студентських робіт, підтримується технологією AI і забезпечує зворотний зв'язок для викладачів.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
Socrative Student
socrative.com
Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap - інтерактивна платформа для навчання, що дозволяє створювати опитування та вікторини, покращуючи участь студентів у лекціях.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.
Dugga
dugga.com
Dugga - це платформа для цифрової оцінки, що дозволяє створювати тести, іспити та завдання, забезпечуючи безпеку та зручність для освітян і студентів.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz — це онлайн-генератор тестів для створення вікторин і іспитів з різними типами питань. Він забезпечує автоматичну оцінку та детальну звітність.
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.
Capsim
capsim.com
Capsim - платформа для оцінки та навчання навичкам, яка використовує симуляції в електронній пошті для оцінки критичних навичок і покращення навчальних процесів.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker - онлайн-платформа для створення, адміністрування та оцінювання тестів і вікторин з автоматичною класифікацією та аналітикою.
Testmoz
testmoz.com
Testmoz - це онлайн-інструмент для створення та адміністрування тестів, що підтримує різні формати запитань і аналізує результати.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz - це додаток для перетворення PDF-документів у вікторини, що полегшує навчання та оцінку завдань, роблячи їх інтерактивними.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.
Newsela
newsela.com
Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.
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