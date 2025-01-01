Альтернативи - Duet Partner

Coursedog

Coursedog

coursedog.com

Coursedog - інтегрована платформа академічних операцій для адміністраторів, яка підтримує планування курсів, управління навчальними планами та онлайн-каталогами.

Appointy

Appointy

appointy.com

Appointment Scheduler - програмне забезпечення для автоматизації управління зустрічами та бронюваннями для бізнесу з інтегрованими маркетинговими функціями.

Timly Class

Timly Class

timlyclass.com

Timly Class – цифрова платформа для управління школами, що спрощує адміністрування, відстеження відвідуваності, управління графіками та оплатами.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.

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