Альтернативи - Duet Partner

Coursedog
coursedog.com
Coursedog - інтегрована платформа академічних операцій для адміністраторів, яка підтримує планування курсів, управління навчальними планами та онлайн-каталогами.
Appointy
appointy.com
Appointment Scheduler - програмне забезпечення для автоматизації управління зустрічами та бронюваннями для бізнесу з інтегрованими маркетинговими функціями.
Timly Class
timlyclass.com
Timly Class – цифрова платформа для управління школами, що спрощує адміністрування, відстеження відвідуваності, управління графіками та оплатами.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula - це платформа для онлайн-реєстрації, обробки платежів і керування курсами для навчальних закладів, спортивних таборів та інших програм.
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