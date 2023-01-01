WebCatalog
Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ducknowl» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Платформа перевірки та оцінки талантів. Економте час, зменшіть витрати, перевірте найкращих талантів.

Вебсайт: ducknowl.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ducknowl». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Willo

Willo

willo.video

RecruitmentRevolution

RecruitmentRevolution

recruitmentrevolution.com

HireHunch for Company

HireHunch for Company

hirehunch.com

HireHunch for Interviewer

HireHunch for Interviewer

hirehunch.com

Mettl

Mettl

mettl.com

Central Test

Central Test

centraltest.com

IntelliHire

IntelliHire

intellihire.com

GoodSpace

GoodSpace

goodspace.ai

Talentics

Talentics

talentics.id

EasyHire

EasyHire

easyhire.me

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Gappeo

Gappeo

gappeo.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності