Альтернативи - Divhunt

Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com - платформа для самостійної публікації, що дозволяє створювати та керувати блогами і веб-сайтами з різними інструментами та функціями.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Netlify
netlify.com
Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
Padlet
padlet.com
Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
Builder.io
builder.io
Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.
Hashnode
hashnode.com
Hashnode - безкоштовна платформа для створення блогів, орієнтована на розробників, яка дозволяє публікувати статті на власному домені.
Dorik
dorik.com
Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.
HostGator
hostgator.com
HostGator - платформа веб-хостингу, що пропонує різні варіанти хостингу, інструменти для сайту та підтримку для веб-розробників.
Superblog
superblog.ai
Superblog - це платформа для створення контенту, яка спрощує процес письма і допомагає організувати і структурувати вміст.
Strapi
strapi.io
Strapi - це безголова CMS з відкритим кодом, яка дозволяє керувати контентом та інтегрувати його на різні платформи з гнучкою API.
Write.as
write.as
Write.as - це інструмент для написання і публікації контенту без відволікань, що забезпечує конфіденційність користувачів та мінімалістичний інтерфейс.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Ycode
ycode.com
Ycode - це платформа без коду для створення веб-сайтів та додатків, що дозволяє дизайнерам та командам легко співпрацювати та управляти вмістом.
Piwigo
piwigo.com
Piwigo - це веб-додаток для управління колекціями фотографій, що дозволяє організовувати, ділитися та зберігати зображення з можливістю налаштування.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - система управління контентом для оптимізації виробництва вмісту та залучення аудиторії на різних платформах.
Sanity.io
sanity.io
Sanity.io - це безголовий CMS, що дозволяє управляти структурованим контентом, підтримує реальну співпрацю та інтегрується з різними фронтенд-рамками.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.
Instapage
instapage.com
Instapage дозволяє маркетологам створювати та оптимізувати цільові сторінки без програмування, пропонуючи зручний редактор, шаблони та аналітику.
WordPress VIP
wpvip.com
WordPress VIP - це рішення для підприємств, яке забезпечує високопродуктивне управління контентом та безпеку для веб-сайтів та медіа-платформ.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon - платформа для управління веб-сайтами на Drupal та WordPress, що включає інструменти для розробників та маркетологів.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack - це безголовне CMS, що дозволяє бізнесам управляти вмістом та забезпечувати персоналізовані цифрові досвіди на різних платформах.
Postach.io
postach.io
Postach.io - це платформа для створення та публікації контенту з інтеграцією з різними додатками, що спрощує організацію та управління вмістом.
Contentful
contentful.com
Contentful - це безголова система управління контентом, що дозволяє підприємствам створювати, зберігати та публікувати вміст на різних цифрових платформах.
Morphic
getmorphic.com
Morphic - безкодова платформа для автоматизації дизайну і розробки сайтів, маркетингових матеріалів та управління брендом. Підтримує якість та інтеграції.
Hygraph
hygraph.com
Hygraph - це безголова CMS для управління та доставки вмісту на різні платформи через один API GraphQL.
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