Альтернативи - Divhunt

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com - платформа для самостійної публікації, що дозволяє створювати та керувати блогами і веб-сайтами з різними інструментами та функціями.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.

Framer

Framer

framer.com

Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.

Padlet

Padlet

padlet.com

Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.

Duda

Duda

duda.co

Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Hashnode - безкоштовна платформа для створення блогів, орієнтована на розробників, яка дозволяє публікувати статті на власному домені.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator - платформа веб-хостингу, що пропонує різні варіанти хостингу, інструменти для сайту та підтримку для веб-розробників.

Superblog

Superblog

superblog.ai

Superblog - це платформа для створення контенту, яка спрощує процес письма і допомагає організувати і структурувати вміст.

Strapi

Strapi

strapi.io

Strapi - це безголова CMS з відкритим кодом, яка дозволяє керувати контентом та інтегрувати його на різні платформи з гнучкою API.

Write.as

Write.as

write.as

Write.as - це інструмент для написання і публікації контенту без відволікань, що забезпечує конфіденційність користувачів та мінімалістичний інтерфейс.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

Ycode

Ycode

ycode.com

Ycode - це платформа без коду для створення веб-сайтів та додатків, що дозволяє дизайнерам та командам легко співпрацювати та управляти вмістом.

Piwigo

Piwigo

piwigo.com

Piwigo - це веб-додаток для управління колекціями фотографій, що дозволяє організовувати, ділитися та зберігати зображення з можливістю налаштування.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot - система управління контентом для оптимізації виробництва вмісту та залучення аудиторії на різних платформах.

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity.io - це безголовий CMS, що дозволяє управляти структурованим контентом, підтримує реальну співпрацю та інтегрується з різними фронтенд-рамками.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage дозволяє маркетологам створювати та оптимізувати цільові сторінки без програмування, пропонуючи зручний редактор, шаблони та аналітику.

WordPress VIP

WordPress VIP

wpvip.com

WordPress VIP - це рішення для підприємств, яке забезпечує високопродуктивне управління контентом та безпеку для веб-сайтів та медіа-платформ.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon - платформа для управління веб-сайтами на Drupal та WordPress, що включає інструменти для розробників та маркетологів.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack - це безголовне CMS, що дозволяє бізнесам управляти вмістом та забезпечувати персоналізовані цифрові досвіди на різних платформах.

Postach.io

Postach.io

postach.io

Postach.io - це платформа для створення та публікації контенту з інтеграцією з різними додатками, що спрощує організацію та управління вмістом.

Contentful

Contentful

contentful.com

Contentful - це безголова система управління контентом, що дозволяє підприємствам створювати, зберігати та публікувати вміст на різних цифрових платформах.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic - безкодова платформа для автоматизації дизайну і розробки сайтів, маркетингових матеріалів та управління брендом. Підтримує якість та інтеграції.

Hygraph

Hygraph

hygraph.com

Hygraph - це безголова CMS для управління та доставки вмісту на різні платформи через один API GraphQL.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.