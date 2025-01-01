Альтернативи - Detrack

Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Motive
gomotive.com
Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.
Samsara
samsara.com
Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.
Fleet Complete
ecofleet.com
Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Rand McNally
randmcnally.com
Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT - хмарна платформа для управління флотом, яка забезпечує GPS-відстеження, автоматичний облік витрат на роботу і аналітику для бізнесу.
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual – хмарна система управління транспортом, що забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію маршрутів і цифровий доказ доставки в режимі реального часу.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
LocoNav
loconav.com
LocoNav – платформа для управління флотом, що забезпечує моніторинг, оптимізацію витрат і управління транспортними засобами в реальному часі.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
GoShare
goshare.co
Goshare - це платформа, яка з’єднує власників вантажівок і фургонів з бізнесами для забезпечення доставки на вимогу.
Azuga
azuga.com
Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack – програма для управління доставкою останньої милі з оптимізацією маршрутів, моніторингом в реальному часі та управлінням 3PL.
Lytx
lytx.com
Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack - програма для оптимізації доставки, що включає відстеження в реальному часі та автоматизацію маршрутів для покращення логістичних процесів.
Automile
automile.com
Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.
project44
project44.com
Project44 - це платформа для управління ланцюгами поставок, що забезпечує видимість і ефективність, включаючи відстеження вантажів та прогнозування часу доставки.
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