Підготовчий курс до Enem, цифровий коледж, цифрові курси бакалаврату та післядипломної освіти, аркуш відповідей Enem, SiSU. 100% онлайн-заняття, сертифіковані MEC.

Вебсайт: descomplica.com.br

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Descomplica». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.