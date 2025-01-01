Альтернативи - Debricked

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security — платформа управління безпекою програм, яка об'єднує різні інструменти безпеки для автоматизації вирішення проблем безпеки під час розробки.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.

Bytesafe

Bytesafe

bytesafe.dev

Bytesafe - це платформа для забезпечення безпеки залежностей програмного забезпечення, що включає моніторинг, аналіз та управління ліцензіями.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.

Fossa

Fossa

fossa.com

FOSSA - програма для автоматизованого управління компонентами з відкритим кодом, сканування ліцензій та вразливостей у програмному забезпеченні.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Реєстр коду - платформа для аналізу якості та безпеки коду, що підтримує управління проектами та вдосконалення програмного забезпечення.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro - платформа для управління безпекою додатків, яка аналізує код та дані виконання для виявлення вразливостей та управління ризиками.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.

Arnica

Arnica

arnica.io

Arnica - платформа для забезпечення безпеки ланцюга постачання програмного забезпечення, що автоматизує операції безпеки та допомагає розробникам управляти вразливостями.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.

SOOS

SOOS

soos.io

SOOS - платформа управління безпекою додатків, що забезпечує тестування вразливостей веб-додатків та API через інтеграцію з CI/CD та безкоштовні сканери.

Endor Labs

Endor Labs

endorlabs.com

Endor Labs забезпечує безпеку програмного забезпечення, покращуючи безпечність кодів, захист конвеєрів CI/CD та дотримуючись стандартів комплаєнсу.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.

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