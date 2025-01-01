Альтернативи - Debricked

GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
OX Security
ox.security
OX Security — платформа управління безпекою програм, яка об'єднує різні інструменти безпеки для автоматизації вирішення проблем безпеки під час розробки.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
Bytesafe
bytesafe.dev
Bytesafe - це платформа для забезпечення безпеки залежностей програмного забезпечення, що включає моніторинг, аналіз та управління ліцензіями.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.
Fossa
fossa.com
FOSSA - програма для автоматизованого управління компонентами з відкритим кодом, сканування ліцензій та вразливостей у програмному забезпеченні.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реєстр коду - платформа для аналізу якості та безпеки коду, що підтримує управління проектами та вдосконалення програмного забезпечення.
JFrog
jfrog.com
JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro - платформа для управління безпекою додатків, яка аналізує код та дані виконання для виявлення вразливостей та управління ризиками.
Cycode
cycode.com
Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.
Arnica
arnica.io
Arnica - платформа для забезпечення безпеки ланцюга постачання програмного забезпечення, що автоматизує операції безпеки та допомагає розробникам управляти вразливостями.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
SOOS
soos.io
SOOS - платформа управління безпекою додатків, що забезпечує тестування вразливостей веб-додатків та API через інтеграцію з CI/CD та безкоштовні сканери.
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs забезпечує безпеку програмного забезпечення, покращуючи безпечність кодів, захист конвеєрів CI/CD та дотримуючись стандартів комплаєнсу.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.
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