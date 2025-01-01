Альтернативи - CyberSmart

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.

(ISC)2

(ISC)2

isc2.org

Додаток (ISC)² допомагає фахівцям з кібербезпеки керувати сертифікатами, отримувати доступ до навчальних матеріалів та мережі професійних можливостей.

HackNotice

HackNotice

hacknotice.com

HackNotice - інструмент кібербезпеки для моніторингу загроз та управління цифровою безпекою в реальному часі.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Jericho Security

Jericho Security

jerichosecurity.com

Jericho Security використовує штучний інтелект для тренування співробітників у виявленні та реагуванні на загрози кібербезпеки через симуляції фішингу.

Immersive Labs

Immersive Labs

immersivelabs.com

Immersive Labs — платформа для оцінки та розвитку кіберздатностей команд і організацій через симуляції та практичні лабораторії.

Awaretrain

Awaretrain

awaretrain.com

Додаток Awaretrain допомагає організаціям підвищувати обізнаність в безпеці через інтерактивні тренінги та симуляції фішингу.

CultureAI

CultureAI

culture.ai

CultureAI – платформа управління людськими ризиками, яка аналізує поведінку співробітників у сфері безпеки для виявлення та усунення ризиків.

BeamSec

BeamSec

beamsec.com

BeamSec - додаток для підвищення обізнаності про кібербезпеку, допомагає організаціям захищатися від фішингових загроз через навчання та симуляції.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.

CybSafe

CybSafe

cybsafe.com

CybSafe - платформа для управління людськими ризиками в кібербезпеці, що пропонує навчання та інструменти для підвищення обізнаності про ризики.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Secure Code Warrior

Secure Code Warrior

securecodewarrior.com

Secure Code Warrior - це платформа для навчання безпечному кодуванню, що пропонує інтерактивне тренування та оцінювання для розробників усіх рівнів.

Phishr

Phishr

phishr.com

Phishr - це додаток для імітації фішинг-атак та навчання корпоративної безпеки, що допомагає організаціям покращити стійкість до кіберзагроз.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva — хмарна платформа для управління фінансовою звітністю, ESG та дотриманням, що спростлює співпрацю та процеси звітності.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Harness

Harness

harness.io

Harness - це рішення для автоматизації доставки програмного забезпечення, що забезпечує налаштування, розгортання та перевірку без залучення ручної роботи.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja - це рішення для безпеки серверів, що захищає від кіберзагроз, таких як зловмисне ПЗ та атаки, з інтегрованим управлінням репутацією IP.

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