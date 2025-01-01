Альтернативи - CyberSmart

Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.
(ISC)2
isc2.org
Додаток (ISC)² допомагає фахівцям з кібербезпеки керувати сертифікатами, отримувати доступ до навчальних матеріалів та мережі професійних можливостей.
HackNotice
hacknotice.com
HackNotice - інструмент кібербезпеки для моніторингу загроз та управління цифровою безпекою в реальному часі.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentera
pentera.io
Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Jericho Security
jerichosecurity.com
Jericho Security використовує штучний інтелект для тренування співробітників у виявленні та реагуванні на загрози кібербезпеки через симуляції фішингу.
Immersive Labs
immersivelabs.com
Immersive Labs — платформа для оцінки та розвитку кіберздатностей команд і організацій через симуляції та практичні лабораторії.
Awaretrain
awaretrain.com
Додаток Awaretrain допомагає організаціям підвищувати обізнаність в безпеці через інтерактивні тренінги та симуляції фішингу.
CultureAI
culture.ai
CultureAI – платформа управління людськими ризиками, яка аналізує поведінку співробітників у сфері безпеки для виявлення та усунення ризиків.
BeamSec
beamsec.com
BeamSec - додаток для підвищення обізнаності про кібербезпеку, допомагає організаціям захищатися від фішингових загроз через навчання та симуляції.
Malcare
malcare.com
MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.
CybSafe
cybsafe.com
CybSafe - платформа для управління людськими ризиками в кібербезпеці, що пропонує навчання та інструменти для підвищення обізнаності про ризики.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Secure Code Warrior
securecodewarrior.com
Secure Code Warrior - це платформа для навчання безпечному кодуванню, що пропонує інтерактивне тренування та оцінювання для розробників усіх рівнів.
Phishr
phishr.com
Phishr - це додаток для імітації фішинг-атак та навчання корпоративної безпеки, що допомагає організаціям покращити стійкість до кіберзагроз.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
Workiva
workiva.com
Workiva — хмарна платформа для управління фінансовою звітністю, ESG та дотриманням, що спростлює співпрацю та процеси звітності.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Harness
harness.io
Harness - це рішення для автоматизації доставки програмного забезпечення, що забезпечує налаштування, розгортання та перевірку без залучення ручної роботи.
Detectify
detectify.com
Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja - це рішення для безпеки серверів, що захищає від кіберзагроз, таких як зловмисне ПЗ та атаки, з інтегрованим управлінням репутацією IP.
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