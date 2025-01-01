Альтернативи - Cribl

Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
New Relic
newrelic.com
New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.
logit.io
logit.io
Logit.io - платформа для управління журналами, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати дані журналів з різних джерел для моніторингу та візуалізації.
Validato
validato.io
Validato — це платформа для постійної перевірки безпеки, яка симулює кібератаки для тестування і валідації налаштувань системи безпеки.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
Confluent
confluent.io
Confluent - це хмарна платформа для обробки даних у реальному часі, що спрощує управління даними та інтеграцію з іншими сервісами.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.
Logz.io
logz.io
Logz.io - платформа для моніторингу та аналізу даних журналів у хмарних середовищах, що забезпечує видимість у реальному часі та автоматизує усунення несправностей.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
Streamkap
streamkap.com
Streamkap — платформа для захоплення змін даних, яка синхронізує дані в реальному часі між базами даних і різними місцями призначення.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.
Ably
ably.com
Ably - платформа для розробки реального часу, що забезпечує передачу даних між пристроями у реальному часі, підтримуючи різні протоколи та масштабування додатків.
Mux
mux.com
Mux — це платформа для інтеграції відео в продукти, яка спрощує відтворення, аналітику та керування витратами на відеосервіси.
Memfault
memfault.com
Memfault - інструмент для моніторингу вбудованих пристроїв, що забезпечує збору даних про збої, продуктивність та управління оновленнями ПЗ.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo - платформа для управління журналами, що збирає, обробляє та аналізує дані в режимі реального часу для оптимізації прийняття рішень.
WarpStream
warpstream.com
WarpStream - це платформа потокової передачі даних, сумісна з Kafka, яка використовує об'єктне зберігання для ефективного управління даними.
Pusher
pusher.com
Pusher - це API для інтеграції функцій у реальному часі в мобільні та веб-додатки, забезпечуючи надійний обмін даними та сповіщення.
Sematext
sematext.com
Sematext — це платформа для моніторингу інфраструктури, продуктивності додатків та управління журналами з реальним моніторингом користувачів.
Tealium
tealium.com
Tealium - платформа для управління даними клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами.
Nexla
nexla.com
Nexla - це платформа для інтеграції даних, що спрощує обробку та трансформацію даних для аналізу та використання в реальному часі.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire - платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам візуалізувати та аналізувати великі набори даних у режимі реального часу.
Keen
keen.io
Keen - рішення для управління даними подій. Збирайте, зберігайте та аналізуйте дані в одному місці для покращення використання продукту.
OpenResty
openresty.com
OpenResty - це веб-платформа, що поєднує NGINX і LuaJIT для створення масштабованих веб-додатків та сервісів.
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta - інструмент для виявлення аномалій та швидкого усунення проблем у системах, забезпечує моніторинг, обробку даних та аналітику в реальному часі.
Veriato
veriato.com
Veriato - це програма для моніторингу поведінки користувачів, що забезпечує безпеку та продуктивність в компаніях через аналіз ризиків та контроль активности.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix — це платформа для моніторингу та аналізу логів, показників і трасування, що забезпечує реальний доступ до даних без індексації.
PubNub
pubnub.com
PubNub - платформа для реального часу, що дозволяє розробникам створювати додатки з функціями спілкування та обміну даними без сервера.
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