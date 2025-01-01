Альтернативи - Cribl

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - платформа для управління журналами, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати дані журналів з різних джерел для моніторингу та візуалізації.

Validato

Validato

validato.io

Validato — це платформа для постійної перевірки безпеки, яка симулює кібератаки для тестування і валідації налаштувань системи безпеки.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

Confluent

Confluent

confluent.io

Confluent - це хмарна платформа для обробки даних у реальному часі, що спрощує управління даними та інтеграцію з іншими сервісами.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io - платформа для моніторингу та аналізу даних журналів у хмарних середовищах, що забезпечує видимість у реальному часі та автоматизує усунення несправностей.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.

Streamkap

Streamkap

streamkap.com

Streamkap — платформа для захоплення змін даних, яка синхронізує дані в реальному часі між базами даних і різними місцями призначення.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.

Ably

Ably

ably.com

Ably - платформа для розробки реального часу, що забезпечує передачу даних між пристроями у реальному часі, підтримуючи різні протоколи та масштабування додатків.

Mux

Mux

mux.com

Mux — це платформа для інтеграції відео в продукти, яка спрощує відтворення, аналітику та керування витратами на відеосервіси.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault - інструмент для моніторингу вбудованих пристроїв, що забезпечує збору даних про збої, продуктивність та управління оновленнями ПЗ.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo - платформа для управління журналами, що збирає, обробляє та аналізує дані в режимі реального часу для оптимізації прийняття рішень.

WarpStream

WarpStream

warpstream.com

WarpStream - це платформа потокової передачі даних, сумісна з Kafka, яка використовує об'єктне зберігання для ефективного управління даними.

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher - це API для інтеграції функцій у реальному часі в мобільні та веб-додатки, забезпечуючи надійний обмін даними та сповіщення.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext — це платформа для моніторингу інфраструктури, продуктивності додатків та управління журналами з реальним моніторингом користувачів.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium - платформа для управління даними клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами.

Nexla

Nexla

nexla.com

Nexla - це платформа для інтеграції даних, що спрощує обробку та трансформацію даних для аналізу та використання в реальному часі.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire - платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам візуалізувати та аналізувати великі набори даних у режимі реального часу.

Keen

Keen

keen.io

Keen - рішення для управління даними подій. Збирайте, зберігайте та аналізуйте дані в одному місці для покращення використання продукту.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty - це веб-платформа, що поєднує NGINX і LuaJIT для створення масштабованих веб-додатків та сервісів.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta - інструмент для виявлення аномалій та швидкого усунення проблем у системах, забезпечує моніторинг, обробку даних та аналітику в реальному часі.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato - це програма для моніторингу поведінки користувачів, що забезпечує безпеку та продуктивність в компаніях через аналіз ризиків та контроль активности.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix — це платформа для моніторингу та аналізу логів, показників і трасування, що забезпечує реальний доступ до даних без індексації.

PubNub

PubNub

pubnub.com

PubNub - платформа для реального часу, що дозволяє розробникам створювати додатки з функціями спілкування та обміну даними без сервера.

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