Альтернативи - Convoy

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

Truckstop - платформа для управління вантажними операціями, що спрощує взаємодію між перевізниками, брокерами та вантажовідправниками.

SeaRates

SeaRates

searates.com

SeaRates — це цифрова платформа для міжнародної доставки вантажів, яка дозволяє порівнювати тарифи і відстежувати вантажі в реальному часі.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo - це цифрова платформа для управління міжнародними вантажами, забезпечуючи відстеження, оптимізацію та аналіз ланцюгів поставок.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo - це цифрова платформа для бронювання вантажів, яка спрощує доступ до тарифів, електронного бронювання та управління платежами для експедиторів.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo - це система управління вантажами, що автоматизує публікацію вантажів та оптимізує процеси в транспортній галузі за допомогою технологій штучного інтелекту.

uShip

uShip

uship.com

uShip - це додаток для організації доставки великих вантажів, що дозволяє порівнювати пропозиції від перевізників та обирати найкращий варіант.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath - це платформа для управління вантажами, яка забезпечує видимість та автоматизацію процесів доставки, відстеження та документації.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck - це цифрова платформа для з'єднання перевізників з вантажовідправниками, що спрощує управління вантажами та покращує логістику.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson - програмне забезпечення для управління вантажами, що об'єднує інформацію про перевізників, ціни, документи і відстеження в одному місці.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager — платформа для управління вантажними перевезеннями, що спрощує процеси та обмін даними для замовників, брокерів і виробників.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

ShipHawk автоматизує управління доставкою для бізнесів, інтегрується з ERP-системами, оптимізуючи логістику та знижуючи витрати.

Forto

Forto

forto.com

Forto - це цифрова платформа для управління логістикою та доставкою, що дозволяє відстежувати вантажі і спростити комунікацію між учасниками процесу.

GoRamp

GoRamp

goramp.com

GoRamp - програмне забезпечення для управління логістикою, яке забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію процесів та полегшує управління транспортом.

Cargofive

Cargofive

cargofive.com

Cargofive - додаток для управління вантажними перевезеннями, який забезпечує відстеження контейнерів, управління тарифами і створення запитів.

cargo.one

cargo.one

cargo.one

Cargo.one - платформа для експедиторів, що дозволяє швидко порівнювати авіаційні тарифи, бронювати вантажі та відстежувати відправлення в реальному часі.

OpenTug

OpenTug

opentug.com

OpenTug - цифрова платформа для зв'язку вантажів із баржами та терміналами в США, спростуючи бронювання та управління клієнтами для морських операторів.

Logipulse

Logipulse

logipulse.com

Logipulse — це програмне забезпечення для компаній з перевезення вантажів, що забезпечує управління логістичними процесами та інтеграцію систем.

FreightHub

FreightHub

freighthub.nz

FreightHub - це платформа для управління вантажами, що надає можливості для відстеження, оптимізації логістичних операцій та управління документами в реальному часі.

Bridge LCS

Bridge LCS

lcsbridge.com

Bridge LCS – програмне забезпечення для управління логістикою вантажів у країнах Затоки, яке допомагає експедиторам та перевізникам контролювати процеси.

Emerge

Emerge

emergemarket.com

Emerge — це платформа, що дозволяє вантажовідправникам і перевізникам взаємодіяти напряму, спрощуючи процес закупівлі вантажних перевезень.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery – це платформа для управління ланцюгами постачання, що полегшує роботу командам, знижує витрати та забезпечує високий рівень виконання замовлень.

DrayNow

DrayNow

draynow.com

DrayNow — це платформа для оптимізації логістичних операцій в інтермодальних перевезеннях, що забезпечує відстеження вантажів у реальному часі.

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