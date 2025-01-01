Альтернативи - Convoy

Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.
Truckstop
truckstop.com
Truckstop - платформа для управління вантажними операціями, що спрощує взаємодію між перевізниками, брокерами та вантажовідправниками.
SeaRates
searates.com
SeaRates — це цифрова платформа для міжнародної доставки вантажів, яка дозволяє порівнювати тарифи і відстежувати вантажі в реальному часі.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - це хмарна система управління транспортом, що спрощує логістику, забезпечує видимість ланцюгів поставок та інтеграцію з існуючими системами.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo - це цифрова платформа для управління міжнародними вантажами, забезпечуючи відстеження, оптимізацію та аналіз ланцюгів поставок.
GoComet
gocomet.com
GoComet - це платформа для управління логістикою, що забезпечує відстеження вантажів та оптимізацію витрат у режимі реального часу.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo - це цифрова платформа для бронювання вантажів, яка спрощує доступ до тарифів, електронного бронювання та управління платежами для експедиторів.
Alvys
alvys.com
Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo - це система управління вантажами, що автоматизує публікацію вантажів та оптимізує процеси в транспортній галузі за допомогою технологій штучного інтелекту.
uShip
uship.com
uShip - це додаток для організації доставки великих вантажів, що дозволяє порівнювати пропозиції від перевізників та обирати найкращий варіант.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath - це платформа для управління вантажами, яка забезпечує видимість та автоматизацію процесів доставки, відстеження та документації.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck - це цифрова платформа для з'єднання перевізників з вантажовідправниками, що спрощує управління вантажами та покращує логістику.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson - програмне забезпечення для управління вантажами, що об'єднує інформацію про перевізників, ціни, документи і відстеження в одному місці.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — платформа для управління вантажними перевезеннями, що спрощує процеси та обмін даними для замовників, брокерів і виробників.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk автоматизує управління доставкою для бізнесів, інтегрується з ERP-системами, оптимізуючи логістику та знижуючи витрати.
Forto
forto.com
Forto - це цифрова платформа для управління логістикою та доставкою, що дозволяє відстежувати вантажі і спростити комунікацію між учасниками процесу.
GoRamp
goramp.com
GoRamp - програмне забезпечення для управління логістикою, яке забезпечує відстеження вантажів, оптимізацію процесів та полегшує управління транспортом.
Cargofive
cargofive.com
Cargofive - додаток для управління вантажними перевезеннями, який забезпечує відстеження контейнерів, управління тарифами і створення запитів.
cargo.one
cargo.one
Cargo.one - платформа для експедиторів, що дозволяє швидко порівнювати авіаційні тарифи, бронювати вантажі та відстежувати відправлення в реальному часі.
OpenTug
opentug.com
OpenTug - цифрова платформа для зв'язку вантажів із баржами та терміналами в США, спростуючи бронювання та управління клієнтами для морських операторів.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse — це програмне забезпечення для компаній з перевезення вантажів, що забезпечує управління логістичними процесами та інтеграцію систем.
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub - це платформа для управління вантажами, що надає можливості для відстеження, оптимізації логістичних операцій та управління документами в реальному часі.
Bridge LCS
lcsbridge.com
Bridge LCS – програмне забезпечення для управління логістикою вантажів у країнах Затоки, яке допомагає експедиторам та перевізникам контролювати процеси.
Emerge
emergemarket.com
Emerge — це платформа, що дозволяє вантажовідправникам і перевізникам взаємодіяти напряму, спрощуючи процес закупівлі вантажних перевезень.
Owlery
owlery.ai
Owlery – це платформа для управління ланцюгами постачання, що полегшує роботу командам, знижує витрати та забезпечує високий рівень виконання замовлень.
DrayNow
draynow.com
DrayNow — це платформа для оптимізації логістичних операцій в інтермодальних перевезеннях, що забезпечує відстеження вантажів у реальному часі.
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