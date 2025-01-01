Альтернативи - Collective Health

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.

Namely

Namely

namely.com

Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.

Forma

Forma

joinforma.com

Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.

Alight

Alight

alight.com

Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.

Circula

Circula

circula.com

Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CharlieHR - це програмне забезпечення для управління персоналом, яке спростить облік даних співробітників та процеси HR для команд різного розміру.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Employee Navigator - платформа для управління пільгами, наймом та дотриманням норм, що полегшує адміністрацію пільг для брокерів і компаній.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.

Empeon

Empeon

empeon.com

Empeon - платформа для управління HR і зарплатами, що спрощує обробку графіків, відпусток та пільг для організацій охорони здоров'я.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon - платформа для управління відпустками, що спрощує дотримання норм, обробку заявок та зарплати для персоналу і співробітників.

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

Sharecare — це цифрова платформа, що допомагає користувачам відстежувати своє здоров'я, управляти добробутом і отримувати підтримку у зв'язку з медичними потребами.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare - платформа для управління здоров'ям працівників, що пропонує послуги телемедицини, ментального здоров'я, фітнесу та харчування в одному місці.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

Додаток HealthySure пропонує комплексне управління медичними послугами, включаючи стеження за витратами, доступ до медичних працівників та управління записами.

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

Benefitfocus - це платформа для управління пільгами, що допомагає працівникам отримувати переваги, а організаціям зменшувати адміністративне навантаження та витрати.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass - платформа для налаштування гнучких пільг працівників, що відповідає потребам компаній та підтримує їхнє благополуччя.

Decisely

Decisely

decisely.com

Вирішено - це платформа для управління виплатами та страховими послугами для малих підприємств, що інтегрує різні бізнес-процеси.

G-P

G-P

globalization-partners.com

G-P - платформа для найму, управління та оплати працівників у понад 180 країнах, яка спрощує дотримання міжнародних трудових норм.

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