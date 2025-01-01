Альтернативи - Collective Health

Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
OnPay
onpay.com
OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.
Warp
joinwarp.com
Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.
Namely
namely.com
Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.
Forma
joinforma.com
Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Circula
circula.com
Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR - це програмне забезпечення для управління персоналом, яке спростить облік даних співробітників та процеси HR для команд різного розміру.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Employee Navigator - платформа для управління пільгами, наймом та дотриманням норм, що полегшує адміністрацію пільг для брокерів і компаній.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.
Empeon
empeon.com
Empeon - платформа для управління HR і зарплатами, що спрощує обробку графіків, відпусток та пільг для організацій охорони здоров'я.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon - платформа для управління відпустками, що спрощує дотримання норм, обробку заявок та зарплати для персоналу і співробітників.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare — це цифрова платформа, що допомагає користувачам відстежувати своє здоров'я, управляти добробутом і отримувати підтримку у зв'язку з медичними потребами.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.
PrimePay
primepay.com
PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.
ekincare
ekincare.com
Ekincare - платформа для управління здоров'ям працівників, що пропонує послуги телемедицини, ментального здоров'я, фітнесу та харчування в одному місці.
GoCo
goco.io
GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.
Healthysure
healthysure.in
Додаток HealthySure пропонує комплексне управління медичними послугами, включаючи стеження за витратами, доступ до медичних працівників та управління записами.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Benefitfocus - це платформа для управління пільгами, що допомагає працівникам отримувати переваги, а організаціям зменшувати адміністративне навантаження та витрати.
Benepass
getbenepass.com
Benepass - платформа для налаштування гнучких пільг працівників, що відповідає потребам компаній та підтримує їхнє благополуччя.
Decisely
decisely.com
Вирішено - це платформа для управління виплатами та страховими послугами для малих підприємств, що інтегрує різні бізнес-процеси.
G-P
globalization-partners.com
G-P - платформа для найму, управління та оплати працівників у понад 180 країнах, яка спрощує дотримання міжнародних трудових норм.
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