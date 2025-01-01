Альтернативи - Codementor

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer - платформа для пошуку і найму фрілансерів, веб-розробників та дизайнерів за доступними цінами у різних галузях.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble – платформа для дизайнерів, де користувачі можуть показувати свої роботи, отримувати відгуки, шукати можливості та спілкуватися з іншими дизайнерами.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour - платформа для пошуку фрілансерів та розміщення роботи. Підключає бізнес і фрілансерів у безпечному середовищі.

Malt

Malt

malt.com

Malt - це платформа для сполучення фрілансерів з підприємствами, що шукають спеціалістів, забезпечуючи ефективне управління проектами та безпечну оплату.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker - платформа для з'єднання людей, які потребують послуг, з виконавцями. Користувачі можуть розміщувати завдання та отримувати пропозиції.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal - платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими розробниками без коду та з малим кодом для створення додатків та автоматизацій.

Contra

Contra

contra.com

Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market – платформа для продавців Etsy, що пропонує інструменти для оптимізації списків, дослідження ринку та покращення видимості магазинів.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com оглядає місцеві бізнеси та допомагає знайти кращих професіоналів для виконання вашої роботи швидко.

Comeup

Comeup

comeup.com

Comeup – онлайн платформа для замовлення різних послуг з 2013 року. Просто оберіть послугу та оформіть замовлення в декілька клацань.

Arc

Arc

arc.dev

Arc — це платформа для віддаленої роботи, що допомагає розробникам знаходити тисячі вакансій на віддалену роботу в одному місці.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask.com - глобальний фріланс-маркетплейс, де фрілансери можуть отримувати оплату без банківського рахунку та без комісій для продавців.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius – платформа для найму та управління фрілансерами, що використовує технології для ефективного підбору та управління талантами.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer - це онлайн-платформа, де роботодавці можуть наймати фрілансерів для виконання проектів у різних категоріях безкоштовно.

Turing

Turing

turing.com

Turing створює та впроваджує продукти штучного інтелекту для організацій, що працюють з складними даними, покращуючи продуктивність та вирішуючи бізнес-проблеми.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Fastwork – це платформа для пошуку фрілансерів для виконання завдань або бізнесу, а також можливість знайти роботу онлайн.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Crowd - платформа для пошуку дизайнерів і інженерів CAD для 3D-моделювання, продуктового дизайну та анімації на замовлення.

Andela

Andela

andela.com

Andela - платформа для підбору технологічних талантів, що з'єднує компанії з міжнародними інженерами та експертами в різних технологіях.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess - платформа для найму письменників та управління створенням контенту, що допомагає компаніям ефективно масштабувати свої контент-маркетингові зусилля.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

FeedCoyote - це платформа для фрілансерів, яка дозволяє створювати команди, співпрацювати над проектами та управляти ними в одному місці з інтегрованими інструментами.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple – це мережа найкращих 1% фрілансерів-розробників та дизайнерів з погодинними ставками від 30 до 100 доларів.

notch

notch

notch.financial

Notch — програмне забезпечення для автоматизації дебіторської заборгованості, яке спрощує управління рахунками, платежами та їх узгодженням.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain — майданчик для пошуку та найму тренерів з даних AI з різних країн, що забезпечує безпечні платежі та різноманітні експертизи.

Contently

Contently

contently.com

Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.

Proxify

Proxify

proxify.io

Proxify з'єднує талановитих розробників з можливостями віддаленої роботи, допомагаючи їм виконувати свої кар'єрні цілі.

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