Альтернативи - CoConstruct

Matterport
matterport.com
Matterport - додаток для створення 3D-моделей приміщень, віртуальних турів, фотозйомки та площинних планів за допомогою 3D-камер.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft – це додаток для миттєвих повідомлень, призначений для команд, які працюють на будівельних майданчиках, з можливістю організації інформації та фото.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
PlanHub – це система планування проектів для підрядників, що забезпечує управління ставками, організацію документів та спілкування в команді.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct - це фінансова платформа для управління бухгалтерією та фінансами, що забезпечує автоматизацію процесів та звітність для різних галузей.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace - це програмний інструмент для фіксації реальності на будівельних майданчиках, що дозволяє документувати прогрес і управляти проектами.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems - це програма для управління будівельними проектами з функціями звітності, безпеки, часу та доступу до креслень в одному місці.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.
Raken
rakenapp.com
Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar - це цифрова платформа для управління документиами, завданнями та комунікацією у будівництві й нерухомості, доступна на різних пристроях.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360 — хмарне програмне забезпечення для оцінки та управління будівництвом, яке дозволяє ефективно управляти проектами та оцінками.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Higharc
higharc.com
Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas – це додаток для автоматизації бізнес-процесів, який дозволяє збирати дані, створювати форми та з'єднувати команди в польових і офісних умовах.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates — програмне забезпечення для підрядників, яке дозволяє створювати оцінки, пропозиції та генерувати звіти щодо будівельних проектів.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite - додаток для документування будівельних проектів, що автоматично організовує 360-градусні фотографії за датою і планом поверхів.
Fonn
fonn.com
Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – це додаток для управління графіками на стройових майданчиках, що дозволяє планувати завдання, контролювати прогрес та управляти умовами.
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