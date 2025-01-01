Альтернативи - Clear Estimates

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.

Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub – це система планування проектів для підрядників, що забезпечує управління ставками, організацію документів та спілкування в команді.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360 — хмарне програмне забезпечення для оцінки та управління будівництвом, яке дозволяє ефективно управляти проектами та оцінками.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.

Handoff

Handoff

handoff.ai

Handoff - програма для підрахунку кошторисів, автоматизації пропозицій та управління клієнтами у сфері ремонту житла.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire - програмне забезпечення для електричної оцінки, що автоматизує процес підрахунку матеріалів з цифрових креслень.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub - це платформа для управління робочими процесами субпідрядників, що забезпечує організацію завдань, відстеження прогресу та поліпшення комунікації між учасниками.

Projul

Projul

projul.com

Projul - це хмарне ПО для управління будівельними проектами, що дозволяє організовувати та відстежувати роботи, контракти та фінансові потоки.

BidLight

BidLight

bidlight.com

BidLight допомагає архітекторам, кошторисникам та дизайнерам оцінювати витрати на працю, обладнання та матеріали для 3D-дизайнів та ділитися ними з клієнтами.

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre - це хмарна платформа для управління проєктами в нерухомості, що допомагає командам приймати рішення, зменшувати витрати та покращувати результати.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws - це хмарна ERP-система для будівництва, яка спрощує облік, планування та управління проєктами, бюджетами, запасами та працівниками.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — програма для управління будівництвом, що допомагає завершувати проекти вчасно та безпечно.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete - програмне забезпечення для управління тендерами в будівництві, яке спрощує обробку контрактів, тендерів та рахунків-фактур.

247PRO

247PRO

247pro.com

247PRO - це програмне забезпечення для оцінки і управління проектами, яке допомагає підрядникам створювати пропозиції та управляти витратами і термінами реконструкцій.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

Buildee – це програмне забезпечення для вимірювання та оцінки матеріалів для будівельних проектів із PDF-планів.

canibuild

canibuild

canibuild.com

Canibuild - це додаток для управління будівельними проектами, що інтегрує дані для підвищення прийняття рішень і ефективності процесів.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

LiveCosts - програмне забезпечення для автоматизованого управління витратами на будівництво та відстеження часу, що дозволяє контролювати проекти та замовлення в реальному часі.

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