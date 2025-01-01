Альтернативи - Clear Estimates

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
PlanHub – це система планування проектів для підрядників, що забезпечує управління ставками, організацію документів та спілкування в команді.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360 — хмарне програмне забезпечення для оцінки та управління будівництвом, яке дозволяє ефективно управляти проектами та оцінками.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Higharc
higharc.com
Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
WERX
werxapp.com
WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.
Handoff
handoff.ai
Handoff - програма для підрахунку кошторисів, автоматизації пропозицій та управління клієнтами у сфері ремонту житла.
Countfire
countfire.com
Countfire - програмне забезпечення для електричної оцінки, що автоматизує процес підрахунку матеріалів з цифрових креслень.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub - це платформа для управління робочими процесами субпідрядників, що забезпечує організацію завдань, відстеження прогресу та поліпшення комунікації між учасниками.
Projul
projul.com
Projul - це хмарне ПО для управління будівельними проектами, що дозволяє організовувати та відстежувати роботи, контракти та фінансові потоки.
BidLight
bidlight.com
BidLight допомагає архітекторам, кошторисникам та дизайнерам оцінювати витрати на працю, обладнання та матеріали для 3D-дизайнів та ділитися ними з клієнтами.
Northspyre
northspyre.com
Northspyre - це хмарна платформа для управління проєктами в нерухомості, що допомагає командам приймати рішення, зменшувати витрати та покращувати результати.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.
Robaws
robaws.com
Robaws - це хмарна ERP-система для будівництва, яка спрощує облік, планування та управління проєктами, бюджетами, запасами та працівниками.
RedTeam
redteam.com
RedTeam — програма для управління будівництвом, що допомагає завершувати проекти вчасно та безпечно.
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete - програмне забезпечення для управління тендерами в будівництві, яке спрощує обробку контрактів, тендерів та рахунків-фактур.
247PRO
247pro.com
247PRO - це програмне забезпечення для оцінки і управління проектами, яке допомагає підрядникам створювати пропозиції та управляти витратами і термінами реконструкцій.
Buildee
gobuildee.com
Buildee – це програмне забезпечення для вимірювання та оцінки матеріалів для будівельних проектів із PDF-планів.
canibuild
canibuild.com
Canibuild - це додаток для управління будівельними проектами, що інтегрує дані для підвищення прийняття рішень і ефективності процесів.
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts - програмне забезпечення для автоматизованого управління витратами на будівництво та відстеження часу, що дозволяє контролювати проекти та замовлення в реальному часі.
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