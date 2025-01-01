Альтернативи - Circuit for Teams

Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн інструмент для створення, налаштування та обміну інтерактивними картами, що підтримує співпрацю команд.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.
Routific
routific.com
Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack - програма для оптимізації доставки, що включає відстеження в реальному часі та автоматизацію маршрутів для покращення логістичних процесів.
Nash
usenash.com
Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.
Geotab
geotab.com
Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.
MileApp
mile.app
MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo - це хмарне рішення для управління замовленнями, продуктами та клієнтами, що допомагає роздрібним та оптовим продавцям спростити облік та підвищити ефективність.
SimpliRoute
simpliroute.com
Simpliroute - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в режимі реального часу, що підвищує ефективність та зменшує витрати логістики.
AntsRoute
antsroute.com
AntsRoute - хмарне програмне забезпечення для планування та оптимізації маршрутів доставки і польових послуг, що полегшує управління флотами та відстеження доставки.
RouteManager
route-manager.com
RouteManager - це хмарне програмне забезпечення для оптимізації маршруту та управління доставками, що дозволяє покращити ефективність логістики.
Optiyol
optiyol.com
Optiyol - це програмне забезпечення для оптимізації маршрутів, яке знижує витрати на транспортування і підвищує видимість в логістиці та електронній торгівлі.
Package.AI
package.ai
Package.AI - це платформа для залучення клієнтів, що оптимізує логістику і обслуговування клієнтів для роздрібних продавців, використовує AI для покращення процесів доставки.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.
Routetitan
routetitan.com
Mourtetitan - це додаток для швидкого планування та оптимізації маршрутів, що дозволяє зменшити витрати та покращити терміни доставки.
Abivin vRoute
abivin.com
Abivin vRoute - програмне забезпечення для оптимізації маршрутів і управління флотом в реальному часі, що знижує витрати на логістичні операції.
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