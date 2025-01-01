Альтернативи - Circuit for Teams

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – це онлайн інструмент для створення, налаштування та обміну інтерактивними картами, що підтримує співпрацю команд.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

Routific

Routific

routific.com

Routific - це додаток для оптимізації маршрутів доставки, який автоматизує планування, враховує трафік і забезпечує інтеграцію з CRM-системами.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack - програма для оптимізації доставки, що включає відстеження в реальному часі та автоматизацію маршрутів для покращення логістичних процесів.

Nash

Nash

usenash.com

Nash - платформа для управління логістикою останньої милі, що оптимізує, автоматизує та контролює доставку через інтеграцію з власними і сторонніми службами.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp - це система управління польовими послугами, що оптимізує маршрути, надає мобільний додаток та аналітику для управління працівниками на місці.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo - це хмарне рішення для управління замовленнями, продуктами та клієнтами, що допомагає роздрібним та оптовим продавцям спростити облік та підвищити ефективність.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

Simpliroute - це додаток для оптимізації маршрутів доставки в режимі реального часу, що підвищує ефективність та зменшує витрати логістики.

AntsRoute

AntsRoute

antsroute.com

AntsRoute - хмарне програмне забезпечення для планування та оптимізації маршрутів доставки і польових послуг, що полегшує управління флотами та відстеження доставки.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager - це хмарне програмне забезпечення для оптимізації маршруту та управління доставками, що дозволяє покращити ефективність логістики.

Optiyol

Optiyol

optiyol.com

Optiyol - це програмне забезпечення для оптимізації маршрутів, яке знижує витрати на транспортування і підвищує видимість в логістиці та електронній торгівлі.

Package.AI

Package.AI

package.ai

Package.AI - це платформа для залучення клієнтів, що оптимізує логістику і обслуговування клієнтів для роздрібних продавців, використовує AI для покращення процесів доставки.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - додаток для управління доставкою, який оптимізує маршрути, забезпечує відстеження в режимі реального часу та підтримує обробку доказів доставки.

Routetitan

Routetitan

routetitan.com

Mourtetitan - це додаток для швидкого планування та оптимізації маршрутів, що дозволяє зменшити витрати та покращити терміни доставки.

Abivin vRoute

Abivin vRoute

abivin.com

Abivin vRoute - програмне забезпечення для оптимізації маршрутів і управління флотом в реальному часі, що знижує витрати на логістичні операції.

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