Альтернативи - Certopus

Credly

Credly

credly.com

Credly - платформа для створення, управління та моніторингу цифрових облікових даних, сертифікатів і значків для організацій.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

Truscholar — це платформа для управління цифровими сертифікатами, що використовує блокчейн для перевірки навичок і досягнень, спрощуючи процес їх демонстрації.

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier - це платформа для створення, управління та перевірки цифрових сертифікатів і значків для організацій та навчальних закладів.

Certifier

Certifier

certifier.io

Сертифікатор - це платформа для створення, розповсюдження та управління цифровими сертифікатами, з можливістю аналітики та налаштування шаблонів.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

Додаток "Give My Certificate" дозволяє організаціям створювати, видавати та управляти цифровими сертифікатами та значками з можливістю перевірки.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

Нагадування про закінчення терміну придатності допомагає організаціям відстежувати дати закінчення документів і відправляти автоматичні сповіщення.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge - це програмне забезпечення для управління цифровими сертифікатами, що дозволяє їх створювати, надсилати та зберігати в одному місці.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible – платформа для цифрових сертифікатів, що дозволяє організаціям безпечно видавати, керувати та перевіряти облікові дані.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure - платформа для створення, видачі та перевірки цифрових сертифікатів і значків, що забезпечує безпеку та простоту в управлінні обліковими даними.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify - платформа для створення та підтвердження цифрових документів, що спрощує управління даними та забезпечує їхню точність.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredential спрощує створення, доставку, обмін та перевірку цифрових сертифікатів для організацій, роботодавців та користувачів.

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