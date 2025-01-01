Альтернативи - Certopus

Credly
credly.com
Credly - платформа для створення, управління та моніторингу цифрових облікових даних, сертифікатів і значків для організацій.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar — це платформа для управління цифровими сертифікатами, що використовує блокчейн для перевірки навичок і досягнень, спрощуючи процес їх демонстрації.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier - це платформа для створення, управління та перевірки цифрових сертифікатів і значків для організацій та навчальних закладів.
Certifier
certifier.io
Сертифікатор - це платформа для створення, розповсюдження та управління цифровими сертифікатами, з можливістю аналітики та налаштування шаблонів.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Додаток "Give My Certificate" дозволяє організаціям створювати, видавати та управляти цифровими сертифікатами та значками з можливістю перевірки.
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Нагадування про закінчення терміну придатності допомагає організаціям відстежувати дати закінчення документів і відправляти автоматичні сповіщення.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge - це програмне забезпечення для управління цифровими сертифікатами, що дозволяє їх створювати, надсилати та зберігати в одному місці.
Accredible
accredible.com
Accredible – платформа для цифрових сертифікатів, що дозволяє організаціям безпечно видавати, керувати та перевіряти облікові дані.
CredSure
credsure.io
CredSure - платформа для створення, видачі та перевірки цифрових сертифікатів і значків, що забезпечує безпеку та простоту в управлінні обліковими даними.
Accredify
accredify.io
Accredify - платформа для створення та підтвердження цифрових документів, що спрощує управління даними та забезпечує їхню точність.
NetCredential
netcredential.com
NetCredential спрощує створення, доставку, обмін та перевірку цифрових сертифікатів для організацій, роботодавців та користувачів.
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