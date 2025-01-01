Альтернативи - CentralReach

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice – це програмне забезпечення для управління практикою у сфері охорони здоров'я, що включає електронний облік, планування зустрічей та телемедицину.
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib - це додаток для пошуку медичних спеціалістів і бронювання прийомів онлайн, спрощуючи управління медичними послугами для пацієнтів.
Happify
happify.com
Happify - це додаток для покращення психічного здоров'я, що пропонує ігри та вправи для управління стресом, тривогою та розвитком позитивного мислення.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD - це хмарна система електронних медичних записів і управління практикою, що інтегрує бізнесові та клінічні процеси для незалежних установ.
Valant
valant.io
Valant - це система електронних записів для фахівців з психічного здоров'я, що полегшує управління практикою та ведення пацієнтів.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes - програма для управління практикою та електронних медичних записів для фахівців з психічного здоров'я, що забезпечує безпечне зберігання даних.
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusion - це електронна система медичних записів, що оптимізує роботу медичних працівників і покращує догляд за пацієнтами в США.
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD PM допомагає управлінню фінансовими та клінічними процесами, включаючи відстеження претензій, планування призначень та збори даних.
Weave
getweave.com
Weave - це платформа, що об'єднує телефонну систему та інструменти для зростання, полегшуючи комунікацію з пацієнтами та управління фінансами.
Quenza
quenza.com
Quenza - це платформа для тренерів і фахівців у сфері психічного здоров'я, що дозволяє управляти клієнтами через завдання та програми самодопомоги.
Nabla
nabla.com
Nabla - AI асистент для медичних працівників, що автоматизує документування та адміністрування, покращує взаємодію лікар-пацієнт та зменшує навантаження.
TheraNest
theranest.com
TheraNest - програмне забезпечення для психічного здоров'я, що спрощує управління практикою, включаючи планування, виставлення рахунків та телемедичні послуги.
Jane
jane.app
Джейн - це платформа для управління медичною практикою, що включає планування, виставлення рахунків, записи пацієнтів та комунікацію в одному сервісі.
Lyra
lyrahealth.com
Ліра - додаток для психічного здоров'я, який надає конфіденційну підтримку та ресурси для управління стресом та тривожністю, з доступом до постачальників послуг.
Supanote
supanote.ai
Supanote — це AI-асистент для терапевтів, який автоматично створює нотатки про прогрес сеансів, зберігаючи час і підтримуючи різні формати вводу.
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe — це електронна медична платформа для малих клінік та лікарів, що впорядковує дані пацієнтів, управління записами та цифрові рецепти.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Прямокутне здоров'я — це платформа управління, що спрощує адміністрування медичних практик, інтегруючи процеси обробки даних пацієнтів та фінансів.
QGenda
qgenda.com
QGenda - платформа для автоматизованого планування графіків у сфері охорони здоров'я, яка зменшує адміністративні затрати та покращує обслуговування пацієнтів.
Healthie
legion.health
Healthie - платформа для управління охороною здоров'я, що включає електронні медичні записи, планування, телемедицину та аналітику для медичних працівників.
iClinic
iclinic.com.br
ICLINIC - система управління для медичних працівників, що організовує записи пацієнтів та полегшує комунікацію в клініках.
Carepatron
carepatron.com
Carepatron - платформа для управління охороною здоров'я, що об'єднує медичні записи, планування, спілкування та оплату в одному інтерфейсі.
WebPT
webpt.com
WebPT – платформа для фізичних терапевтів, що забезпечує управління документацією, плануванням, рахунками та спілкуванням з пацієнтами в одному місці.
Zunta
zunta.com
Zunta — хмарна система для простішого управління оплатами в приватних медичних закладах. Модулі: рахунки, платежі та стягнення боргів.
Klara
klara.com
Klara - це платформа для ефективної комунікації між пацієнтами та медичними працівниками, що автоматизує запити та зменшує адміністративні завдання.
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice - платформа, створена для терапевтів та клініцистів для управління SMS-нагадуваннями, онлайн-записом та журналами.
RXNT
rxnt.com
RXNT - інтегрована програма для управління медичною практикою, що охоплює електронні медичні записи, виставлення рахунків та планування пацієнтів.
Profi
profi.io
Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.
Azalea Health
azaleahealth.com
Azalea Health - це платформа електронних медичних записів для управління охороною здоров'я, телемедицини та фінансами в амбулаторних і стаціонарних умовах.
IntelyCare
intelycare.com
IntelyCare - безкоштовна платформа для медичних працівників, яка допомагає організувати графік роботи, переглядати зміни та знаходити вакансії в медичній сфері.
Osmind EHR
osmind.org
Osmind EHR - електронна система записів для фахівців з психічного здоров'я, що забезпечує ефективне управління пацієнтами та документацією.
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