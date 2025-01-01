Альтернативи - CentralReach

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice – це програмне забезпечення для управління практикою у сфері охорони здоров'я, що включає електронний облік, планування зустрічей та телемедицину.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib - це додаток для пошуку медичних спеціалістів і бронювання прийомів онлайн, спрощуючи управління медичними послугами для пацієнтів.

Happify

Happify

happify.com

Happify - це додаток для покращення психічного здоров'я, що пропонує ігри та вправи для управління стресом, тривогою та розвитком позитивного мислення.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD - це хмарна система електронних медичних записів і управління практикою, що інтегрує бізнесові та клінічні процеси для незалежних установ.

Valant

Valant

valant.io

Valant - це система електронних записів для фахівців з психічного здоров'я, що полегшує управління практикою та ведення пацієнтів.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes - програма для управління практикою та електронних медичних записів для фахівців з психічного здоров'я, що забезпечує безпечне зберігання даних.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusion - це електронна система медичних записів, що оптимізує роботу медичних працівників і покращує догляд за пацієнтами в США.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD PM допомагає управлінню фінансовими та клінічними процесами, включаючи відстеження претензій, планування призначень та збори даних.

Weave

Weave

getweave.com

Weave - це платформа, що об'єднує телефонну систему та інструменти для зростання, полегшуючи комунікацію з пацієнтами та управління фінансами.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza - це платформа для тренерів і фахівців у сфері психічного здоров'я, що дозволяє управляти клієнтами через завдання та програми самодопомоги.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla - AI асистент для медичних працівників, що автоматизує документування та адміністрування, покращує взаємодію лікар-пацієнт та зменшує навантаження.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest - програмне забезпечення для психічного здоров'я, що спрощує управління практикою, включаючи планування, виставлення рахунків та телемедичні послуги.

Jane

Jane

jane.app

Джейн - це платформа для управління медичною практикою, що включає планування, виставлення рахунків, записи пацієнтів та комунікацію в одному сервісі.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Ліра - додаток для психічного здоров'я, який надає конфіденційну підтримку та ресурси для управління стресом та тривожністю, з доступом до постачальників послуг.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote — це AI-асистент для терапевтів, який автоматично створює нотатки про прогрес сеансів, зберігаючи час і підтримуючи різні формати вводу.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribe — це електронна медична платформа для малих клінік та лікарів, що впорядковує дані пацієнтів, управління записами та цифрові рецепти.

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

Прямокутне здоров'я — це платформа управління, що спрощує адміністрування медичних практик, інтегруючи процеси обробки даних пацієнтів та фінансів.

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda - платформа для автоматизованого планування графіків у сфері охорони здоров'я, яка зменшує адміністративні затрати та покращує обслуговування пацієнтів.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie - платформа для управління охороною здоров'я, що включає електронні медичні записи, планування, телемедицину та аналітику для медичних працівників.

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

ICLINIC - система управління для медичних працівників, що організовує записи пацієнтів та полегшує комунікацію в клініках.

Carepatron

Carepatron

carepatron.com

Carepatron - платформа для управління охороною здоров'я, що об'єднує медичні записи, планування, спілкування та оплату в одному інтерфейсі.

WebPT

WebPT

webpt.com

WebPT – платформа для фізичних терапевтів, що забезпечує управління документацією, плануванням, рахунками та спілкуванням з пацієнтами в одному місці.

Zunta

Zunta

zunta.com

Zunta — хмарна система для простішого управління оплатами в приватних медичних закладах. Модулі: рахунки, платежі та стягнення боргів.

Klara

Klara

klara.com

Klara - це платформа для ефективної комунікації між пацієнтами та медичними працівниками, що автоматизує запити та зменшує адміністративні завдання.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPractice - платформа, створена для терапевтів та клініцистів для управління SMS-нагадуваннями, онлайн-записом та журналами.

RXNT

RXNT

rxnt.com

RXNT - інтегрована програма для управління медичною практикою, що охоплює електронні медичні записи, виставлення рахунків та планування пацієнтів.

Profi

Profi

profi.io

Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.

Azalea Health

Azalea Health

azaleahealth.com

Azalea Health - це платформа електронних медичних записів для управління охороною здоров'я, телемедицини та фінансами в амбулаторних і стаціонарних умовах.

IntelyCare

IntelyCare

intelycare.com

IntelyCare - безкоштовна платформа для медичних працівників, яка допомагає організувати графік роботи, переглядати зміни та знаходити вакансії в медичній сфері.

Osmind EHR

Osmind EHR

osmind.org

Osmind EHR - електронна система записів для фахівців з психічного здоров'я, що забезпечує ефективне управління пацієнтами та документацією.

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