Альтернативи - Carta

Fidelity

Fidelity

fidelity.com

Додаток Fidelity Investments дозволяє користувачам управляти фінансовими активами, контролювати пенсійні заощадження та отримувати доступ до інвестиційних інструментів.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin - це платформа для фінансового аналізу, що дозволяє відстежувати портфелі, створювати пропозиції клієнтам та досліджувати акції і макроекономічні дані.

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

Monarch - додаток для управління фінансами, що дозволяє відстежувати витрати, доходи та заощадження з простим налаштуванням і управлінням. Підходить для всіх рівнів користувачів.

Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity - платформа для управління стосунками, яка об'єднує дані з різних систем та автоматизує процеси для покращення комунікації в бізнесі.

Clearco

Clearco

clear.co

Clearco - це платформа, що надає фінансування для підприємців на основі їхнього доходу, забезпечуючи швидке рішення без втрати контролю над бізнесом.

Easop

Easop

easop.com

Easop — це перше глобально відповідне рішення для компенсації акціями, що дозволяє стартапам управляти акціонерними стимулами для співробітників у 65 країнах.

Qapita

Qapita

qapita.com

Qapita — платформа для управління власним капіталом, що допомагає компаніям вести облік акцій та управлінських планів, взаємодіючи з інвесторами та працівниками.

Nana Fund

Nana Fund

nana.fund

Nana Fund з'єднує бізнеси, що належать ветеранам, з фінансовими можливостями, включаючи гранти, програми підтримки, кредити та венчурний капітал.

AngelList

AngelList

angellist.com

AngelList - платформа для інвесторів, керівників фондів та засновників стартапів, що спрощує інвестування та управління стартапами.

RightCapital

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital - програмне забезпечення для фінансового планування, що допомагає радникам і клієнтам управляти фінансами та складними ситуаціями.

Tresmark

Tresmark

tresmark.com

Tresmark надає доступ до глобальних ринків у режимі реального часу, включаючи фінансові дані, аналітику та сповіщення.

Nitrogen

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Азот - платформа для фінансових радників, що автоматизує аналіз даних і покращує взаємодію з клієнтами.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com — платформа для аналізу зарплат та компенсацій, яка надає дані про зарплати, пільги та управління компенсацією для роботодавців і працівників.

Kubera

Kubera

kubera.com

Kubera - це платформа для відстеження всіх ваших фінансових активів: акцій, криптовалют, нерухомості й інших інвестицій в одному місці.

Finta

Finta

trustfinta.com

Finta - це платформа на базі ШІ для спрощення залучення інвестицій та управління відносинами з інвесторами, включаючи безпечний простір для угод та CRM.

Cake

Cake

cakeequity.com

Cake — це система для управління капіталом, що дозволяє пропонувати акції, моделювати підвищення та керувати акціонерами по всьому світу.

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio — це платформа для управління компенсаціями, що допомагає компаніям в Європі залучати та утримувати таланти завдяки аналізу зарплат та прозорості.

Investipal

Investipal

investipal.co

Investipal - це застосунок для управління інвестиційними портфелями, що автоматизує створення інвестиційних політик і персоналізує портфелі для інвесторів.

Ledgy

Ledgy

ledgy.com

Ledgy - платформа для управління власним капіталом, що автоматизує облік опцій акцій та підтримує дотримання нормативів.

Altruist

Altruist

altruist.com

Altruist - платформа для незалежних фінансових радників, що спрощує управління обліковими записами та забезпечує доступ до якісних фінансових консультацій.

Visible

Visible

visible.vc

Visible — платформа для покращення відносин з інвесторами: оновлення інформації, залучення капіталу та відстеження показників для стартапів.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity - платформа для найму, що поєднує компанії та кандидатів, забезпечуючи доступ до вакансій, проектів і можливостей у професійній спільноті.

Vyzer

Vyzer

vyzer.co

Vyzer – це цифрова платформа для управління багатством, що об'єднує відстеження інвестицій, фінансове планування, прогнози та бенчмаркінг.

Quoroom

Quoroom

quoroom.com

Quoroom – це платформа для управління інвестиціями, що допомагає синдикатам і фондам керувати відносинами з інвесторами, юридичними документами та розподілами.

Sprout

Sprout

getsprout.co

Програма Sprout допомагає компаніям управляти акціями, ESOP, токенами, збором коштів та інвесторами на одній платформі.

Mantle

Mantle

withmantle.com

Mantle — це платформа для управління власністю, що використовує штучний інтелект для простого відстеження, видачі та керування акціями.

Juniper Square

Juniper Square

junipersquare.com

Juniper Square - програмне забезпечення для управління фондами, що спрощує комунікацію між інвесторами та управляючими фондами протягом всього життєвого циклу інвестицій.

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth — це швейцарський robo-радник для управління інвестиціями і пенсійними фондами з низькими витратами та високою гнучкістю.

Pulley

Pulley

pulley.com

Pulley – платформа для управління капіталом, що допомагає засновникам та працівникам приймати обґрунтовані рішення щодо акцій і капіталізації компанії.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Альтернативи - Carta - WebCatalog