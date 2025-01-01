Альтернативи - Carta

Fidelity
fidelity.com
Додаток Fidelity Investments дозволяє користувачам управляти фінансовими активами, контролювати пенсійні заощадження та отримувати доступ до інвестиційних інструментів.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin - це платформа для фінансового аналізу, що дозволяє відстежувати портфелі, створювати пропозиції клієнтам та досліджувати акції і макроекономічні дані.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch - додаток для управління фінансами, що дозволяє відстежувати витрати, доходи та заощадження з простим налаштуванням і управлінням. Підходить для всіх рівнів користувачів.
Betterment
betterment.com
Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.
Affinity
affinity.co
Affinity - платформа для управління стосунками, яка об'єднує дані з різних систем та автоматизує процеси для покращення комунікації в бізнесі.
Clearco
clear.co
Clearco - це платформа, що надає фінансування для підприємців на основі їхнього доходу, забезпечуючи швидке рішення без втрати контролю над бізнесом.
Easop
easop.com
Easop — це перше глобально відповідне рішення для компенсації акціями, що дозволяє стартапам управляти акціонерними стимулами для співробітників у 65 країнах.
Qapita
qapita.com
Qapita — платформа для управління власним капіталом, що допомагає компаніям вести облік акцій та управлінських планів, взаємодіючи з інвесторами та працівниками.
Nana Fund
nana.fund
Nana Fund з'єднує бізнеси, що належать ветеранам, з фінансовими можливостями, включаючи гранти, програми підтримки, кредити та венчурний капітал.
AngelList
angellist.com
AngelList - платформа для інвесторів, керівників фондів та засновників стартапів, що спрощує інвестування та управління стартапами.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital - програмне забезпечення для фінансового планування, що допомагає радникам і клієнтам управляти фінансами та складними ситуаціями.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark надає доступ до глобальних ринків у режимі реального часу, включаючи фінансові дані, аналітику та сповіщення.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Азот - платформа для фінансових радників, що автоматизує аналіз даних і покращує взаємодію з клієнтами.
Salary.com
salary.com
Salary.com — платформа для аналізу зарплат та компенсацій, яка надає дані про зарплати, пільги та управління компенсацією для роботодавців і працівників.
Kubera
kubera.com
Kubera - це платформа для відстеження всіх ваших фінансових активів: акцій, криптовалют, нерухомості й інших інвестицій в одному місці.
Finta
trustfinta.com
Finta - це платформа на базі ШІ для спрощення залучення інвестицій та управління відносинами з інвесторами, включаючи безпечний простір для угод та CRM.
Cake
cakeequity.com
Cake — це система для управління капіталом, що дозволяє пропонувати акції, моделювати підвищення та керувати акціонерами по всьому світу.
Ravio
ravio.com
Ravio — це платформа для управління компенсаціями, що допомагає компаніям в Європі залучати та утримувати таланти завдяки аналізу зарплат та прозорості.
Investipal
investipal.co
Investipal - це застосунок для управління інвестиційними портфелями, що автоматизує створення інвестиційних політик і персоналізує портфелі для інвесторів.
Ledgy
ledgy.com
Ledgy - платформа для управління власним капіталом, що автоматизує облік опцій акцій та підтримує дотримання нормативів.
Altruist
altruist.com
Altruist - платформа для незалежних фінансових радників, що спрощує управління обліковими записами та забезпечує доступ до якісних фінансових консультацій.
Visible
visible.vc
Visible — платформа для покращення відносин з інвесторами: оновлення інформації, залучення капіталу та відстеження показників для стартапів.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity - платформа для найму, що поєднує компанії та кандидатів, забезпечуючи доступ до вакансій, проектів і можливостей у професійній спільноті.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer – це цифрова платформа для управління багатством, що об'єднує відстеження інвестицій, фінансове планування, прогнози та бенчмаркінг.
Quoroom
quoroom.com
Quoroom – це платформа для управління інвестиціями, що допомагає синдикатам і фондам керувати відносинами з інвесторами, юридичними документами та розподілами.
Sprout
getsprout.co
Програма Sprout допомагає компаніям управляти акціями, ESOP, токенами, збором коштів та інвесторами на одній платформі.
Mantle
withmantle.com
Mantle — це платформа для управління власністю, що використовує штучний інтелект для простого відстеження, видачі та керування акціями.
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square - програмне забезпечення для управління фондами, що спрощує комунікацію між інвесторами та управляючими фондами протягом всього життєвого циклу інвестицій.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth — це швейцарський robo-радник для управління інвестиціями і пенсійними фондами з низькими витратами та високою гнучкістю.
Pulley
pulley.com
Pulley – платформа для управління капіталом, що допомагає засновникам та працівникам приймати обґрунтовані рішення щодо акцій і капіталізації компанії.
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