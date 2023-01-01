Carousell — це простий спосіб продати безлад у вашому житті та знайти вигідні пропозиції, щоб заощадити гроші! Виставте щось на продаж за 30 секунд і купіть те, що вам потрібно в чаті.

Вебсайт: tw.carousell.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Carousell Taiwan». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.