Careersaas — це компанія, що пропонує програмне забезпечення як послугу, яка революціонізує простір пошуку роботи, віддаленої роботи та кар’єри. Ми індексуємо понад 2 мільйони вакансій і 1 мільйон компаній і використовуємо ШІ, щоб знаходити нашим користувачам ідеальну роботу.

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