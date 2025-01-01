Альтернативи - Bunny Studio

Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.
Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer - платформа для пошуку і найму фрілансерів, веб-розробників та дизайнерів за доступними цінами у різних галузях.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – платформа для дизайнерів, де користувачі можуть показувати свої роботи, отримувати відгуки, шукати можливості та спілкуватися з іншими дизайнерами.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour - платформа для пошуку фрілансерів та розміщення роботи. Підключає бізнес і фрілансерів у безпечному середовищі.
Malt
malt.com
Malt - це платформа для сполучення фрілансерів з підприємствами, що шукають спеціалістів, забезпечуючи ефективне управління проектами та безпечну оплату.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker - платформа для з'єднання людей, які потребують послуг, з виконавцями. Користувачі можуть розміщувати завдання та отримувати пропозиції.
Toptal
toptal.com
Toptal - платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими розробниками без коду та з малим кодом для створення додатків та автоматизацій.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Alura Market
alura.io
Alura Market – платформа для продавців Etsy, що пропонує інструменти для оптимізації списків, дослідження ринку та покращення видимості магазинів.
Bark.com
bark.com
Bark.com оглядає місцеві бізнеси та допомагає знайти кращих професіоналів для виконання вашої роботи швидко.
Comeup
comeup.com
Comeup – онлайн платформа для замовлення різних послуг з 2013 року. Просто оберіть послугу та оформіть замовлення в декілька клацань.
Arc
arc.dev
Arc — це платформа для віддаленої роботи, що допомагає розробникам знаходити тисячі вакансій на віддалену роботу в одному місці.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com - глобальний фріланс-маркетплейс, де фрілансери можуть отримувати оплату без банківського рахунку та без комісій для продавців.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius – платформа для найму та управління фрілансерами, що використовує технології для ефективного підбору та управління талантами.
talent.io
talent.io
Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer - це онлайн-платформа, де роботодавці можуть наймати фрілансерів для виконання проектів у різних категоріях безкоштовно.
Turing
turing.com
Turing створює та впроваджує продукти штучного інтелекту для організацій, що працюють з складними даними, покращуючи продуктивність та вирішуючи бізнес-проблеми.
Fastwork
fastwork.id
Fastwork – це платформа для пошуку фрілансерів для виконання завдань або бізнесу, а також можливість знайти роботу онлайн.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd - платформа для пошуку дизайнерів і інженерів CAD для 3D-моделювання, продуктового дизайну та анімації на замовлення.
Andela
andela.com
Andela - платформа для підбору технологічних талантів, що з'єднує компанії з міжнародними інженерами та експертами в різних технологіях.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess - платформа для найму письменників та управління створенням контенту, що допомагає компаніям ефективно масштабувати свої контент-маркетингові зусилля.
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote - це платформа для фрілансерів, яка дозволяє створювати команди, співпрацювати над проектами та управляти ними в одному місці з інтегрованими інструментами.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple – це мережа найкращих 1% фрілансерів-розробників та дизайнерів з погодинними ставками від 30 до 100 доларів.
notch
notch.financial
Notch — програмне забезпечення для автоматизації дебіторської заборгованості, яке спрощує управління рахунками, платежами та їх узгодженням.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain — майданчик для пошуку та найму тренерів з даних AI з різних країн, що забезпечує безпечні платежі та різноманітні експертизи.
Contently
contently.com
Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.
Proxify
proxify.io
Proxify з'єднує талановитих розробників з можливостями віддаленої роботи, допомагаючи їм виконувати свої кар'єрні цілі.
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