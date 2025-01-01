Альтернативи - BloomTech

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Додаток Physics Wallah надає навчальні ресурси та підтримку для студентів, які готуються до різних конкурсний іспитів, з можливістю навчання в офлайн і онлайн режимах.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera - онлайн-платформа для вивчення, яка пропонує курси, сертифікати та ступені від університетів з різних галузей.

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbook - додаток для підготовки до іспитів, що пропонує макетні тести, коучинг та навчальні матеріали для державних іспитів та інших конкурентних тестів.

edX

edX

edx.org

EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academy - безкоштовна освітня платформа з відеоуроками та вправами з різних предметів, що підтримує персоналізоване навчання.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy - онлайн-платформа для навчання кодуванню, яка пропонує курси з різних мов програмування та інтерактивні вправи.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz - платформа для навчання програмуванню з інтерактивними завданнями та проектами, що підходить для початківців і досвідчених розробників.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant - навчальний додаток для вивчення математики, науки та програмування через інтерактивні уроки та гри з акцентом на розвиток критичного мислення.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.

Preply

Preply

preply.com

Preply пропонує онлайн-уроки з сертифікованими репетиторами різних мов для компаній, що дозволяє співробітникам навчатися зручним для них графіком.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.

Scrimba

Scrimba

scrimba.com

Scrimba - інтерактивна платформа для навчання кодування з можливістю редагування коду в реальному часі, пропонує безліч курсів для різних рівнів.

Chegg

Chegg

chegg.com

Chegg - це освітня платформа, що пропонує оренду підручників, онлайн-репетиторство та допомогу з навчальними завданнями для студентів.

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

Intellipaat - платформа онлайн-навчання, що пропонує курси з великих даних, науки про дані, штучного інтелекту та інших технологій.

Educative

Educative

educative.io

Education — інтерактивна платформа для навчання програмуванню, що пропонує практичні вправи та проекти для розвитку навичок.

Platzi

Platzi

platzi.com

Platzi - це освітня платформа, яка пропонує онлайн-курси з програмування, дизайну, маркетингу та бізнесу для розвитку навичок.

365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

365 Data Science – це онлайн-платформа для навчання науковим даним, що пропонує курси з Excel, Python, R, Tableau та отримання сертифікатів.

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

SkillUp Online надає освітні ресурси та рішення для розвитку організацій, пропонуючи індивідуалізовані навчальні програми в хмарному середовищі.

CFI

CFI

corporatefinanceinstitute.com

CFI—додаток для навчання фінансистів, що пропонує курси, шаблони й ресурси для вдосконалення навичок у фінансовому моделюванні та аналізі.

upGrad

upGrad

upgrad.com

upGrad - платформа для онлайн-навчання, що пропонує курси з науки даних, цифрового маркетингу та MBA від університетів світу з можливістю гнучкого навчання.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

Dataquest

Dataquest

dataquest.io

Dataquest — платформа для навчання у сфері даних та ШІ, що пропонує практичні курси та проекти для команд.

Forage

Forage

theforage.com

Forage пропонує студентам симуляції робочого дня, допомагаючи їм розвивати навички кар'єри і знайомитися з роботодавцями без витрат з їх боку.

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

FutureLearn — онлайн-платформа для навчання з курсами від університетів та організацій у різних сферах, з можливістю отримання сертифікатів.

Frontend Masters

Frontend Masters

frontendmasters.com

Frontend Masters - онлайн-платформа для веб-розробників, що пропонує курси з HTML, CSS, JavaScript та популярних фреймворків для покращення навичок.

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