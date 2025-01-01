Альтернативи - BibGuru

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Mendeley - інструмент для управління бібліотекою джерел, що дозволяє організовувати, цитувати та співпрацювати над дослідженнями.

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

R Discovery - безкоштовний додаток для пошуку наукових статей та досліджень, що пропонує рекомендації та можливості перекладу для академіків.

Zotero

Zotero

zotero.org

Zotero - безкоштовний інструмент для збору, організації, цитування та обміну науковими джерелами.

Paperpile

Paperpile

paperpile.com

Paperpile - веб-інструмент для управління дослідницькими матеріалами, що дозволяє організовувати PDF, анотувати їх та співпрацювати над документами.

AfforAI

AfforAI

afforai.com

Afforai - це чат-бот на базі штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з різних джерел для надійних досліджень.

Scopus

Scopus

scopus.com

Scopus - це база даних рецензованої літератури, що забезпечує доступ до наукових статей та аналітики цитування в різних галузях.

Paperguide

Paperguide

paperguide.ai

Paperguide - платформа для організації досліджень, написання наукових робіт та управління посиланнями з використанням AI.

MyBib

MyBib

mybib.com

MyBib - це безкоштовний довідковий інструмент, що автоматично генерує бібліографії та цитати у різних стилях, таких як APA, MLA, Чикаго тощо.

ReadCube

ReadCube

readcube.com

ReadCube - це інструмент для управління академічною літературою, що дозволяє користувачам організовувати, коментувати та знаходити дослідницькі матеріали.

figshare

figshare

figshare.com

Figshare - це веб-додаток для управлінння та поширення дослідницьких даних, що дозволяє завантажувати, зберігати та організовувати різні типи файлів.

EndNote Web

EndNote Web

endnote.com

EndNote Web — онлайн-інструмент для управління бібліографіями та посиланнями, який підтримує організацію, пошук і цитування.

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

SourceForge — платформа для розробки, завантаження та перегляду програмного забезпечення, яка підтримує понад 500 000 проектів і має мільйони користувачів.

Petal Cite

Petal Cite

petal.org

Petal Cite — безкоштовний менеджер посилань, що дозволяє організовувати, цитувати та ділитися дослідженнями без необхідності завантаження.

genei

genei

genei.io

Genei — це інструмент для досліджень та підсумовування, що використовує ШІ для швидкого видобутку ключової інформації та аналізу статей.

Sciwheel

Sciwheel

sciwheel.com

Sciwheel — це інструмент для дослідників, що дозволяє організовувати, коментувати та ділитися науковими матеріалами.

Citavi

Citavi

citavi.com

Citavi - це програма для управління науковими посиланнями, що допомагає шукати джерела, організовувати матеріали та формувати бібліографії.

Citationsy

Citationsy

citationsy.com

Citationsy – інструмент для управління цитатами та створення бібліографій, що забезпечує простоту, конфіденційність і швидкість у роботі.

EasyBib

EasyBib

easybib.com

EasyBib - це безкоштовний онлайн-інструмент для автоматичного форматування цитат та бібліографій в стилях MLA, APA та Chicago/Turabian.

ZoteroBib

ZoteroBib

zbib.org

ZoteroBib - безкоштовний сервіс для швидкого створення бібліографії в різних стилях цитування, корисний для дослідників і письменників.

CitationGenerator.AI

CitationGenerator.AI

citationgenerator.ai

CitationGenerator.AI - інструмент для автоматичного створення цитат у стилях APA, MLA, Чикаго та ін., з функціями перевірки на плагіат і граматику.

Blainy

Blainy

blainy.com

Blainy — платформа для написання ессе й дослідницьких робіт із підтримкою AI, включаючи автозаповнення, перевірку плагіату та парафразування.

DeepDyve

DeepDyve

deepdyve.com

DeepDyve - онлайн-сервіс для оренди наукових публікацій, що надає доступ до великої бібліотеки академічного контенту для дослідників та студентів.

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

Petal Connect - створіть свій академічний сайт за 30 хвилин. Хостинг або експорт в статичний сайт. Без коду, мінімальний супровід.

wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

Wizdom.ai - це інструмент для управління дослідженнями, що дозволяє організовувати та співпрацювати над науковими проектами з підтримкою цитування у понад 7000 стилях.

Citasion

Citasion

citasion.com

Citasion - безкоштовний інструмент для управління джерелами, що полегшує імпорт, цитування та генерацію бібліографій у спільних документах.

BibSonomy

BibSonomy

bibsonomy.org

BibSonomy допомагає організовувати наукові публікації та закладки, співпрацювати з колегами та знаходити нові матеріали для досліджень.

Focal - Read

Focal - Read

getfocal.co

Focal допомагає організувати та аналізувати інформацію з веб-контенту та документів, поліпшуючи розуміння та запам'ятовування матеріалу.

BibBase

BibBase

bibbase.org

BibBase - це додаток для управління онлайн-бібліографією, що дозволяє організувати та демонструвати наукові публікації для дослідників.

Clearbrief

Clearbrief

clearbrief.com

Clearbrief - це платформа, яка допомагає юристам та суддям аналізувати фактичні документи, знаходити фальшиві справи та автоматично створювати гіперпосилання.

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