Найкраща, найповніша та найнадійніша інвестиційна програма взаємного фонду в Індонезії з дозволу OJK. Інвестувати в пайові фонди та державні цінні папери (SBN) легко та комфортно.

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