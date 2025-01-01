Альтернативи - B12

Canva

Canva

canva.com

Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.

Wix

Wix

wix.com

Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com - платформа для самостійної публікації, що дозволяє створювати та керувати блогами і веб-сайтами з різними інструментами та функціями.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

SquareSpace - це платформа для створення та управління веб-сайтами, блогами та інтернет-магазинами з налаштовуваними шаблонами та функціями перетягування.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger - це мобільний додаток для управління веб-хостингом, пропонує хостинг, реєстрацію доменів та інструменти для створення сайтів.

Tilda

Tilda

tilda.cc

Tilda – це конструктор веб-сайтів, який дозволяє створювати сайти, інтернет-магазини та лендінги без коду. Пропонує готові шаблони та інтуїтивний інтерфейс.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.

Framer

Framer

framer.com

Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble – це візуальна платформа програмування, що дозволяє створювати веб-додатки без коду. Користувачі розробляють інтерфейс, перетягуючи елементи.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.

Duda

Duda

duda.co

Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.

WebWave

WebWave

webwave.me

WebWave - конструктор веб-сайтів з функцією перетягування, що дозволяє створювати унікальні сайти та управляти інтернет-магазинами без спеціальних знань.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor - це конструктор веб-сайтів для WordPress, який дозволяє створювати та налаштовувати сайти без коду за допомогою інтерфейсу перетягування.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.

10Web

10Web

10web.io

10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.

Weebly

Weebly

weebly.com

Weebly - це безкоштовний конструктор веб-сайтів, який дозволяє створювати сайти, блоги чи інтернет-магазини з налаштовуваними шаблонами та інструментами.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

Carrd

Carrd

carrd.co

Carrd - безкоштовна платформа для створення простих односторінкових сайтів з адаптивним дизайном, що не потребує кодування.

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

Nicepage - це інструмент для створення веб-сайтів з можливістю налаштування, який дозволяє легко створювати мобільні сайти без знань програмування.

CodeDesign.ai

CodeDesign.ai

codedesign.ai

CodeDesign.ai - конструктор веб-сайтів, що дозволяє створювати та налаштовувати сайти без коду за допомогою інтерфейсу перетягування та шаблонів AI.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Copilot

Copilot

copilot.com

Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch - це онлайн-платформа для створення та співпраці над веб-додатками, що підтримує різні мови програмування і надає спільне середовище роботи.

Webador

Webador

webador.com

Webador - це безкоштовний конструктор веб-сайтів, що дозволяє створювати онлайн-проекти без технічних знань за допомогою AI.

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