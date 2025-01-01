Альтернативи - Aqua Security

GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.
Fastly
fastly.com
Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentera
pentera.io
Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Ethiack
ethiack.com
ETHIACK - інструмент етичного злому, що ідентифікує вразливості у цифровій інфраструктурі організацій для покращення безпеки.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe - це SaaS-розв'язок для управління безпекою програмних артефактів, що дозволяє централізовано керувати SBOM та його аспектами.
Malcare
malcare.com
MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart — додаток для підвищення кібербезпеки, що надає інструменти для захисту від загроз та освіти користувачів про ризики в Інтернеті.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
Vanta
vanta.com
Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.
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