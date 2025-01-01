Альтернативи - Aqua Security

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.

Ethiack

Ethiack

ethiack.com

ETHIACK - інструмент етичного злому, що ідентифікує вразливості у цифровій інфраструктурі організацій для покращення безпеки.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Scribe Security

Scribe Security

scribesecurity.com

Scribe - це SaaS-розв'язок для управління безпекою програмних артефактів, що дозволяє централізовано керувати SBOM та його аспектами.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart — додаток для підвищення кібербезпеки, що надає інструменти для захисту від загроз та освіти користувачів про ризики в Інтернеті.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.

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