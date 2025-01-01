Альтернативи - Appcast

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Додаток LinkedIn Recruiter дозволяє рекрутерам шукати кандидатів, комунікувати з ними та управляти процесом найму з мобільного телефону.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - це програма для управління процесом набору, що допомагає компаніям з вакансіями, відбором кандидатів та взаємодією з ними.

Built In

Built In

builtin.com

Вбудована - це онлайн-платформа для пошуку роботи в стартапах та технологічних компаніях, а також новин і подій у технологічній сфері.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

Adway

Adway

adway.ai

Adway - це застосунок, який автоматизує маркетинг рекрутингу в соціальних мережах, спрощуючи залучення талантів до вашої команди.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee - це система відстеження заявників, яка автоматизує процеси набору персоналу, дозволяючи керувати кандидатами та публікувати вакансії.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs - це додаток для пошуку вакансій на неповний та повний робочий день у різних галузях в Сінгапурі, Індонезії, Австралії, Малайзії, Філіппінах та Таїланді.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.

Talentfy

Talentfy

talentify.io

Talentfy — програмне забезпечення для рекрутерів, яке допомагає залучати кандидатів із безкоштовних і платних джерел у систему ATS та підтримувати з ними зв'язок.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR - це програмне забезпечення для підбору персоналу, яке спрощує та автоматизує процес найму для бізнесу будь-якого розміру.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro - хмарна система для відстеження заявників, що спрощує процес набору, включаючи управління вакансіями та співбесіди.

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