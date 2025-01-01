Альтернативи - Appcast

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Додаток LinkedIn Recruiter дозволяє рекрутерам шукати кандидатів, комунікувати з ними та управляти процесом найму з мобільного телефону.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Manatal
manatal.com
Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - це програма для управління процесом набору, що допомагає компаніям з вакансіями, відбором кандидатів та взаємодією з ними.
Built In
builtin.com
Вбудована - це онлайн-платформа для пошуку роботи в стартапах та технологічних компаніях, а також новин і подій у технологічній сфері.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
Adway
adway.ai
Adway - це застосунок, який автоматизує маркетинг рекрутингу в соціальних мережах, спрощуючи залучення талантів до вашої команди.
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.
Whippy
whippy.ai
Whippy - платформа для спілкування через SMS та Email, що використовує AI для автоматизації процесів та покращення взаємодії з клієнтами.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee - це система відстеження заявників, яка автоматизує процеси набору персоналу, дозволяючи керувати кандидатами та публікувати вакансії.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs - це додаток для пошуку вакансій на неповний та повний робочий день у різних галузях в Сінгапурі, Індонезії, Австралії, Малайзії, Філіппінах та Таїланді.
Sense
sensehq.com
Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.
100Hires
100hires.com
100Hires - це система відстеження заявників для набору персоналу, яка інтегрується з Gmail та Календарем, дозволяючи ефективно керувати кандидатами.
Talentfy
talentify.io
Talentfy — програмне забезпечення для рекрутерів, яке допомагає залучати кандидатів із безкоштовних і платних джерел у систему ATS та підтримувати з ними зв'язок.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR - це програмне забезпечення для підбору персоналу, яке спрощує та автоматизує процес найму для бізнесу будь-якого розміру.
Phenom
phenom.com
Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.
Crelate
crelate.com
Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro - хмарна система для відстеження заявників, що спрощує процес набору, включаючи управління вакансіями та співбесіди.
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