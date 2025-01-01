Альтернативи - Searchie

Indeed

Indeed

indeed.com

Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal - платформа для оцінювання навичок розробників з інтерактивними завданнями на різних мовах програмування.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth - це платформа для оцінювання кодування, яка допомагає рекрутерам перевіряти технічні навички кандидатів через автоматизовані тести та практичні завдання.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.

Codility

Codility

codility.com

Codility - платформа для оцінки навичок програмістів via онлайн-тести та відеоінтерв'ю, що допомагає у наймі та зменшує упередженість.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla - платформа для оцінки навичок кандидатів за допомогою різноманітних тестів, що допомагає в процесі найму.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech - платформа для оцінки технічних та м'яких навичок кандидатів через моделювання роботи та персоналізовані тести.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl - платформа для онлайн-оцінювання кандидатів, яка дозволяє проводити тести на технічні та м'які навички, підтримує навчання та розвиток в організаціях.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered автоматизує процес набору технічного персоналу, використовуючи налаштовані симуляції завдань для оцінки кандидатів за їхніми навичками.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix - платформа для односторонніх відеоінтерв'ю, яка спрощує процес набору, дозволяючи кандидатам проходити інтерв'ю з будь-якого пристрою.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Interviewer.AI автоматизує 80% процесу попереднього відбору завдяки відеоінтерв'ю, надаючи інструменти для оцінки кандидатів віддалено.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video - це платформа для створення, редагування та поширення відео-відгуків, що спрощує процес збору відео для маркетингу та внутрішньої комунікації.

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire - платформа для відеоінтерв'ю, що дозволяє кандидатам записувати відповіді за зручністю, оптимізуючи процес найму.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.

Phonic

Phonic

phonic.ai

Phonic пропонує опитування з голосовими та відео-відповідями, надає аналіз почуттів та емоцій, спрощує збір даних і покращує якість відповідей користувачів.

Harver

Harver

harver.com

Harver- це платформа для оцінювання кандидатів, що автоматизує процес найму, пропонуючи різноманітні тести, відеоінтерв'ю та анкетування для зменшення упередженості.

Willo

Willo

willo.video

Willo - платформа для відеоінтерв'ю, що спрощує процес найму. Кандидати записують інтерв'ю у зручному для них темпі. Безкоштовний старт та підтримка 24/7.

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite - це платформа для набору персоналу, що допомагає компаніям у пошуку, наймі та адаптації кандидатів за допомогою автоматизації процесів.

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight - це платформа для проведення відеоінтерв'ю, яка спрощує процес набору, дозволяючи оголошувати вакансії, отримувати заявки і оцінювати кандидатів.

Screenify

Screenify

screenify.ai

Screenify - це платформа для автоматизованого аудіо/відео інтерв'ю, що допомагає компаніям відбирати кандидатів.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro - хмарна система для відстеження заявників, що спрощує процес набору, включаючи управління вакансіями та співбесіди.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.