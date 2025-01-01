Альтернативи - Searchie

Indeed
indeed.com
Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal - платформа для оцінювання навичок розробників з інтерактивними завданнями на різних мовах програмування.
Metaview
metaview.ai
Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth - це платформа для оцінювання кодування, яка допомагає рекрутерам перевіряти технічні навички кандидатів через автоматизовані тести та практичні завдання.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.
Codility
codility.com
Codility - платформа для оцінки навичок програмістів via онлайн-тести та відеоінтерв'ю, що допомагає у наймі та зменшує упередженість.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla - платформа для оцінки навичок кандидатів за допомогою різноманітних тестів, що допомагає в процесі найму.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.
Canditech
canditech.io
Canditech - платформа для оцінки технічних та м'яких навичок кандидатів через моделювання роботи та персоналізовані тести.
Mettl
mettl.com
Mettl - платформа для онлайн-оцінювання кандидатів, яка дозволяє проводити тести на технічні та м'які навички, підтримує навчання та розвиток в організаціях.
Filtered
filtered.ai
Filtered автоматизує процес набору технічного персоналу, використовуючи налаштовані симуляції завдань для оцінки кандидатів за їхніми навичками.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
Hireflix
hireflix.com
Hireflix - платформа для односторонніх відеоінтерв'ю, яка спрощує процес набору, дозволяючи кандидатам проходити інтерв'ю з будь-якого пристрою.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
Interviewer.AI
interviewer.ai
Interviewer.AI автоматизує 80% процесу попереднього відбору завдяки відеоінтерв'ю, надаючи інструменти для оцінки кандидатів віддалено.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video - це платформа для створення, редагування та поширення відео-відгуків, що спрощує процес збору відео для маркетингу та внутрішньої комунікації.
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire - платформа для відеоінтерв'ю, що дозволяє кандидатам записувати відповіді за зручністю, оптимізуючи процес найму.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Phonic
phonic.ai
Phonic пропонує опитування з голосовими та відео-відповідями, надає аналіз почуттів та емоцій, спрощує збір даних і покращує якість відповідей користувачів.
Harver
harver.com
Harver- це платформа для оцінювання кандидатів, що автоматизує процес найму, пропонуючи різноманітні тести, відеоінтерв'ю та анкетування для зменшення упередженості.
Willo
willo.video
Willo - платформа для відеоінтерв'ю, що спрощує процес найму. Кандидати записують інтерв'ю у зручному для них темпі. Безкоштовний старт та підтримка 24/7.
Jobvite
jobvite.com
Jobvite - це платформа для набору персоналу, що допомагає компаніям у пошуку, наймі та адаптації кандидатів за допомогою автоматизації процесів.
RecRight
recright.com
RecRight - це платформа для проведення відеоінтерв'ю, яка спрощує процес набору, дозволяючи оголошувати вакансії, отримувати заявки і оцінювати кандидатів.
Screenify
screenify.ai
Screenify - це платформа для автоматизованого аудіо/відео інтерв'ю, що допомагає компаніям відбирати кандидатів.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro - хмарна система для відстеження заявників, що спрощує процес набору, включаючи управління вакансіями та співбесіди.
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