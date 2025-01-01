Альтернативи - AlphaResearch

TradingView

TradingView

tradingview.com

TradingView - платформа для трейдерів з графіками, реальними ринковими даними, аналітикою та можливістю інтеграції з брокерами.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin - це платформа для фінансового аналізу, що дозволяє відстежувати портфелі, створювати пропозиції клієнтам та досліджувати акції і макроекономічні дані.

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook – це платформа для збору та аналізу даних про приватні та публічні ринки, яка підтримує бізнес-професіоналів у прийнятті рішень.

YCharts

YCharts

ycharts.com

YCharts - це платформа для аналізу фінансових даних, яка дозволяє користувачам створювати візуалізації та інформаційні панелі для покращення інвестиційного дослідження.

Deepvue

Deepvue

deepvue.com

Deepvue - платформа для торгівлі, що надає інструменти, аналітику та ресурси для ефективного відстеження та аналізу акцій.

OpenBB

OpenBB

openbb.co

OpenBB - це платформа для фінансового аналізу та досліджень, що використовує AI для інтеграції даних, візуалізацій та спільного використання інформації.

FactSet

FactSet

factset.com

FactSet - фінансова платформа для аналізу даних, управління ризиками та прийняття інвестиційних рішень з інтеграцією в Excel.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

Додаток NASDAQ надає доступ до фінансових даних, оновлень ринку, аналітики та освітніх ресурсів для інвесторів усіх рівнів.

Coinseeker.co

Coinseeker.co

coinseeker.co

Coinseeker.co - платформа для інвесторів, що надає дані про фінансування, аналітику та інформацію про ринок криптовалют та блокчейну.

Quartr

Quartr

quartr.com

Quartr - це мобільний додаток, що надає користувачам доступ до фінансової інформації і даних про 9000+ компаній.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.

QuantConnect

QuantConnect

quantconnect.com

QuantConnect - це хмарна платформа для алгоритмічної торгівлі, яка дозволяє користувачам розробляти і тестувати торгові стратегії з різних класів активів.

Grata

Grata

grata.com

Grata - платформа для M&A, яка допомагає знаходити, досліджувати та взаємодіяти з приватними компаніями на середньому ринку.

Profit.com

Profit.com

profit.com

Прибуток.com - це торгова платформа, яка забезпечує доступ до аналітики, фінансових досліджень та навчання для трейдерів усіх рівнів.

StockInsights AI

StockInsights AI

stockinsights.ai

StockInsights AI - це додаток для аналізу акцій, що використовує AI для спрощення досліджень та надання аналітики фінансових даних у режимі реального часу.

BeyondIRR

BeyondIRR

beyondirr.com

BeyondIRR - це додаток для спеціалістів з інвестицій, який надає технологічні рішення та аналіз ринків для покращення клієнтського досвіду.

Quill AI

Quill AI

quillai.com

Quill AI автоматизує аналіз фінансових документів, надає дані з filings SEC, генерує фінансові моделі й спрощує дослідження публічних акцій.

Stockpulse

Stockpulse

stockpulse.ai

Stockpulse - це додаток, що аналізує фінансові новини та дані з соціальних мереж за допомогою штучного інтелекту, забезпечуючи користувачів інсайтами для інвестицій.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.

Finbox

Finbox

finbox.com

Finbox - це онлайн-платформа для дослідження акцій, що пропонує фінансові моделі та дані для управління інвестиціями.

Streamlined Finance

Streamlined Finance

streamlined.finance

Streamlined Finance — це інструмент для інвесторів, що надає фінансову інформацію і аналітику для дослідження акцій, ETF, криптовалют, облігацій тощо.

Consumer Edge

Consumer Edge

consumer-edge.com

Consumer Edge - це додаток, що надає дані про глобальні доходи від транзакцій, допомагаючи бізнесу прогнозувати earnings, можливості зростання та утримання клієнтів.

Tradepost.ai

Tradepost.ai

tradepost.ai

Tradepost.ai - платформа для аналізу фінансових новин та даних, яка використовує AI для генерації торгових ідей і моніторингу фінансових подань.

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

Dealroom.co – глобальна платформа для отримання даних про стартапи, інновації, компанії з високим зростанням та інвестиційні стратегії.

Synaptic

Synaptic

synaptic.com

Synaptic - платформа без коду для інвесторів, що надає аналіз альтернативних даних про компанії для полегшення досліджень та перевірок.

Countercyclical

Countercyclical

countercyclical.io

Countercyclical - платформа для інвестиційних досліджень та оцінки, що дозволяє командам спільно працювати над виявленням прихованої вартості в капітальних ринках.

Aiera

Aiera

aiera.com

Aiera - платформа для моніторингу та пошуку фінансових подій Wall Street з реальними транскрипціями та аудіо, доступними через зручний додаток.

PrivCo

PrivCo

privco.com

PrivCo - платформа для отримання фінансової інформації про приватні компанії США, що допомагає у дослідженнях, аналізі та прийнятті бізнес-рішень.

EILLA

EILLA

eilla.ai

Eilla - це платформа на основі ШІ для автоматизації процесів у злиттях та поглинах, венчурному капіталі і приватних інвестиціях, що підвищує ефективність управління.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro - платформа для отримання інформації про приватні підприємства, інвесторів та інвестиційну активність, що поєднує технології та дослідження.

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