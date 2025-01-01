Альтернативи - Acadle

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific - це платформа для створення та управління онлайн-курсами та громадами з підтримкою різних форматів контенту.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana - це освітня платформа на базі ШІ, яка дозволяє організаціям ділитися знаннями, автоматизувати адміністративні завдання та створювати навчальні програми.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud - інтерактивна платформа для навчання в IT та DevOps з практичними курсами та лабораторіями для розвитку навичок.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash – це система управління навчанням для WordPress, що дозволяє створювати та продавати онлайн-курси з простим інтерфейсом.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn - це платформа для управління знаннями та навчанням, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і ділитися матеріалами в організаціях.

iSpring Learn

iSpring Learn

ispringsolutions.com

iSpring Learn - це платформа для онлайн-навчання, яка підтримує створення курсів, автоматизацію процесів та інтеграцію з різними системами.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox - це програма для корпоративного навчання, що дозволяє створювати, керувати та надавати навчальний контент працівникам в різних форматах.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual - це платформа для документування і навчання, яка допомагає організаціям упорядковувати процеси і навчальні модулі для нових працівників.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble – платформа для створення онлайн-навчання, яка дозволяє організаціям розробляти інтерактивні курси без спеціальних технічних навичок.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.

Litmos

Litmos

litmos.com

Litmos — хмарна LMS, що допомагає компаніям створювати і управляти курсами навчання, надаючи потужні інструменти для моніторингу прогресу та залучення учнів.

Disco

Disco

disco.co

Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

SkillsBoard - це платформа для управління та розвитку навичок, що допомагає відстежувати прогрес та встановлювати цілі.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Cloud Assess - платформа для навчання та оцінювання, що підтримує offline-доступ, інтерактивні заходи та соціальне навчання, покращуючи навички працівників.

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